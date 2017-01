Maroc: Adel Taarabt - Le Marocain veut tourner la page Benfica et concentrer sur Genoa

Blessé et forfait pour la CAN 2017, Sofiane Boufal a trouvé son remplaçant. Pour combler le vide… Plus »

Formé à Lens en France, Adel Taarabt a, de l'avis de nombreux observateurs, un talent immense qui n'a rien à envier aux grandes stars du ballon rond. Cependant, son comportement caractériel et son indiscipline lui ont toujours porté préjudice. Au point d'être banni de l'équipe nationale et de son dernier club, le Benfica.

« J'ai été très bien reçu ici. Je suis vraiment ravi de jouer dans un club historique comme Genoa. J'aime l'Italie et ses habitants, et j'ai adoré mon expérience avec le Milan AC. J'ai parlé avec le président Preziosi qui m'a convaincu de signer au Genoa », a déclaré le médian offensif marocain avant de poursuivre : « C'est vrai que j'ai passé des moments difficiles au Benfica, mais je préfère me concentrer sur mon avenir avec Genoa, avec lequel je souhaite me distinguer. Le coach sait où j'aime évoluer sur le terrain, derrière les attaquants ou à l'aile gauche, mais je reste à sa disposition pour d'autres propositions. Il décidera quand je serais prêt. Je crois dans 7 ou 10 jours... »

Une nouvelle vie pour Adel Taarabt. Et surtout une nouvelle (et sans doute la dernière) chance. Le talentueux milieu marocain qui a signé au Genoa un contrat de prêt après 18 mois compliqués au Benfica (Portugal), veut renaitre de ses cendres. L'international marocain a été présenté aujourd'hui aux médias italiens.

