Afrique: "Il faut se méfier de l'Algérie"

Il est tellement fier d'avoir joué dans la finale d'une CAN. Il attend de retrouver une seconde chance, cette fois comme entraîneur. Il a la qualité technique et l'expérience pour", a-t-il expliqué.

Les deux dernières participations du Sénégal aux CAN-2012 et 2015 ont été un fiasco, surtout celle d'il y a deux ans avec trois matchs joués et trois défaites dont une face à l'Algérie 2-0, alors qu'on avait fait des Lions les favoris.

Ce serait fantastique que ce soit le Sénégal. Nous avons de grands joueurs, un bon entraîneur, de grands fans et tout le pays attend avec impatience ce moment. Maintenant, les joueurs sénégalais sont reconnus en Italie, en France, en Angleterre et en Espagne. Ils doivent nous prouver qu'ils ne sont pas au Gabon pour passer un bon moment, mais qu'ils ont une farouche volonté de décrocher le trophée", a souligné l'ambassadeur de la CAF pour la 31e édition de la CAN.

