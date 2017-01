Mali: Les enseignants contractuels de l'Etat en service battent le pavé, les écoles paralysées

Plus de 10.000 hommes sont mobilisés pour la couverture sécuritaire Plus »

«l'objectif c'est d'interpeller les autorités face aux résultats du dernier test de recrutement à la fonction publique. Sur les 68 aucun contractuel de l'Etat, nous avons voulu interpeller les autorités face à ce résultat fallacieux, ce n'est pas par manque de niveau puisque ces dernières années Mali est très bien classé 1er ou 2ème aux examens nationaux .L'itinéraire c'est du CECOJE à la préfecture .Nous allons finir à la préfecture il y aura deux discours ,discours des contractuels et discours réponse des autorités... ... les résultats sont sortis le 31 décembre ... .depuis le 3 janvier on ne fait pas cours, je vous signale qu'on a reçu les délégations de 12 sous préfectures et une commune urbaine, il y a : Telire, Balaki, Salambande, Donghel Sigon, Fougou, Lebekeren, Madina Wora, Gaya ,Yembering et Dougountounny »

