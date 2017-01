Madagascar: Aikido - Stage avec un expert 7e dan en avril

De retour au pays il y a cinq ans, Tiavina Ranaivo, 3e dan en aikido avec 30 ans de pratique, poursuit la promotion et la vulgarisation de cet art martial japonais à Madagascar. Ce dernier a approfondi cet art depuis 1986, à Tokyo-Japon et plus de douze ans en France.

Il y a côtoyé plusieurs personnalités et grands maitres de la discipline. Tiavina a organisé des portes ouvertes, ce mercredi soir au dojo de l'ASKA aux 67ha ou une trentaine d'intéressés, débutants et gradés, ont apprécié les deux heures d'entraînement découverte. Tiavina vient juste de fonder son propre club, le Cercle Imanga au dojo ASKA aux 67 ha, et l'entrainement se tient chaque mercredi et vendredi soir.

« J'essaie de transférer mes expériences, les techniques de base, partager les techniques de base et fondamentales de l'aïkido... Il faut toujours améliorer chaque jour nos techniques, les bases pour pouvoir aller plus loin plus tard. La maitrise des techniques vous permet d'éviter de forcer l'exécution des mouvements », a mentionné Tiavina Ranaivo. Lors de la porte-ouverte, la séance a été marqué par le transfert des différentes techniques de chute, saisies, sortie de la ligne d'attaque, projection, immobilisation et contrôle.

« Dans le cadre de la vulgarisation de l'aïkido à Madagascar, nous organiserons systématiquement une formation réservée aux gradés, tous les derniers dimanches du mois. On a déjà organisé des stages et formations avec les anciens et pionniers de l'aïkido dans le pays, en sollicitant des experts comme Philippe Léon, 6e dan en 2008. Un autre expert 7e dan sera de passage à Madagascar pour diriger un stage en avril, cette année », a-t-il souligné.