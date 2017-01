Sénégal: CAN 2017 - K. N'Diaye « nous n'allons pas refaire les mêmes erreurs »

Le Sénégal est considéré comme un favori de la CAN 2017. Et pourtant beaucoup se souviennent encore de leurs échecs de 2012 et 2015. Alors qu'on les attendait au cours de ces deux éditions de la Coupe, les Lions de la Téranga ont déçu. En sera-t-il de même au Gabon cette année ? Non, rassure Khadim N'Diaye, portier des Lions.

« Il est exact que nous sommes présentés comme une équipe capable d'aller loin dans cette CAN. Comme d'autres. J'étais présent en 2012, pas en 2015, où à chaque fois, le Sénégal a quitté l'épreuve au premier tour. Il y a cinq ans, on sortait d'une grosse campagne qualificative, et nous avons eu le tort de jouer cette CAN avant. Résultat, nous avons perdu nos trois matches ! Il y a deux ans, je ne sais pas trop ce qui a pu se passer, mais je peux vous assurer que nous n'allons surtout pas refaire les mêmes erreurs », a dit le gardien d'Horoya dans une interview accordée à Galsenfoot.

Et de revenir sur les raisons qui ont provoqué les deux échecs. « Je pense que dans les deux cas, il y avait eu un excès de confiance. L'équipe s'était qualifiée brillamment, et tout le monde parlait du Sénégal comme d'un favori. Il y avait de très bons joueurs, on avait une attaque très performante, la presse était très positive. Seulement, une CAN, elle se joue le jour J, ni avant, ni après », affrime-t-il avant d'ajouter que des leçons ont été tirées de ces « deux grosses déceptions ».