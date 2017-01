Ile Maurice: Hôtel à La Cambuse - Georges Ah Yan fera appel

Le bras de fer opposant le groupe Currimjee, promoteur du projet hôtelier Le Chaland, à La Cambuse, et le Forum des Citoyens Libres (FCL), mené par Georges Ah Yan, n'est pas prêt de se terminer. Le FCL fera appel de la décision du tribunal de l'Environnement, favorable au projet hôtelier. Georges Ah Yan sera assisté de Me Mahen Saulick, avocat, et de Mes Manoj Appadoo et Patrick Boodhna, avoués.

«Avec le concours de nos hommes de loi, nous avons réfléchi à la pertinence d'un appel. Nous sommes arrivés à la conclusion que le jugement prononcé a omis un point majeur au niveau du Planning and Development Act de 2004», a affirmé Georges Ah Yan. Le Planning and Development Act se décline en trois parties : le National Development Strategy (NDS), le Planning Policy Guidance (PPG) et l'Outline Planning Scheme (OPS).

L'OPS définit le zoning d'un terrain. Il régit le caractère «résidentiel», «industriel» ou autre du site. Le PPG gère, lui, les restrictions par rapport à la délimitation du niveau de la mer. Il définit ce qu'on appelle le high water mark. Et le NDS réglemente le caractère zone naturelle, donc a fortiori, la préservation du lieu.

Or, depuis 2004, tout le territoire balnéaire de Blue-Bay à Baie-du-Cap a été décrété South Coast Heritage Zone. Ce qui équivaut à une Environmentally-Sensitive Area, comme le précise Sandeep Sewpal, architecte et membre du FCL. Le NDS prévaut sur les deux autres sections du Planning and Development Act, selon un cadre du FCL. Ce dernier point n'a pas été pris en compte dans le jugement rendu par la magistrate Phoolchund-Bhadain, Chairperson du tribunal de l'Environnement, en décembre.

Le tribunal a validé tous les permis obtenus jusqu'ici par le groupe Currimjee, et mentionne le fait que le promoteur hôtelier a tout entrepris dans la transparence et en toute légalité. Cela, en respectant scrupuleusement les procédures.

Georges Ah Yan et un autre membre du FCL, Bruno Savrimootoo, avaient logé une contestation en cour en novembre 2015 contre le conseil de district de Grand-Port pour avoir délivré un Building and Land Use Permit au groupe Currimjee pour son projet hôtelier Le Chaland. Dix-sept arpents de plage publique avaient été réquisitionnés pour ce projet d'hôtel comportant 192 chambres et 66 villas.