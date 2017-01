Togo: CAN 2017 - Total Togo célébrera l'événement à travers plusieurs activités

Comme annoncé il y a quelques jours, Total Togo sera au cœur de la CAN 2017. Ceci, dans la droite ligne du partenariat signé entre le groupe pétrolier français et la Confédération africaine de football (CAF), partenariat qui fait du groupe Total un « sponsor titre » des compétitions de l'instance dirigeante du football africain. Ainsi donc, Total Togo marquera la compétition de son empreinte à travers plusieurs activités dénommées « campagne de la CAN Total 2017 ». Cette campagne a été officiellement lancée ce jeudi à Lomé, la capitale togolaise.

Durant toute la période de la CAN 2017, il est prévu des tournois de football qui réuniront d'une part des conducteurs de taxi-moto et d'autre part les enfants déshérités. Des jeux de penalty, de jonglages avec ballon et des tombolas sont également prévus.

« Nous sommes partenaires de la CAF pour huit ans et nous avons voulu accentuer l'événement au Togo, parce que nous avons la chance que le pays est qualifié et donc nous aurons à accompagner les Eperviers à chaque fois qu'ils jouent. Il y aura des jeux et beaucoup d'autres choses intéressantes. En plus nous avons une responsabilité sociale. Et donc nous avons voulu accompagner tous les jeunes qui s'intéressent au football. Il y aura tout un tas d'activités pour les enfants déshérités. Et pour aider le football togolais, nous avons prévu doter la Fédération et les clubs de filets, de ballons et d'autres équipements », a déclaré le directeur général de Total Togo, Adrien Bechonnet (photo).

Après sept bonnes années de partenariat avec le réseau de téléphonie mobile orange, la CAF a changé de cap et a signé un partenariat avec le groupe Total le 03 octobre 2016. Ce partenariat fait de Total le sponsor officiel de la CAF pour les huit prochaines années. Le groupe pétrolier français sera présent sur les 10 compétitions majeures de la Confédération et sera présent sur pas moins de 1500 matchs.

La Coupe d'Afrique des Nations (CAN), le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), les compétitions interclubs de la CAF (la Ligue des Champions, la Coupe de la Confédération et la Super Coupe), les compétitions de jeunes (U-23, U-20, U-17), la Coupe d'Afrique des Nations Féminine, la Coupe d'Afrique des Nations de Futsal, voilà les compétitions sur lesquelles Total sera présent.