Algérie: 58% de taux de remplissage des barrages suite aux dernières précipitations

De plus, une enveloppe supplémentaire de 600 millions DA a été débloquée en vue de rénover et améliorer le réseau de distribution d'eau, a ajouté le ministre.

Concernant la qualité de l'eau, le secteur des ressources hydriques a réalisé 10 stations de dessalement et déminéralisation, dont 9 à Ouargla avec une capacité globale de 70.000 m3/j , et la dixième à Touggourt avec une capacité de 34.000 m3/j.

Dans ce contexte, le ministre a cité la station de dessalement de Meqtaâ d'Arzew (Oran), plus grande station de dessalement en méditerrané et en Afrique avec une capacité de production avoisinant les 500.000 M3/jour.

Ces projets sont venus pallier le manque qu'a connu l'Algérie en matière d'eaux conventionnelles (de surface et nappes phréatiques) et d'assurer l'alimentation des régions côtières en eau potable, a-t-il encore ajouté.

Ces quantités permettent d'alimenter en eau potable, près de sept millions de citoyens des wilayas côtières, et le transfert des eaux conventionnelles en contre partie vers le secteur agricole afin de doubler les surface irriguées, créer de l'emploi et atteindre l'autosuffisance alimentaire, a ajouté le ministre.

Les onze stations de dessalement réalisées ont permis de produire plus de 2,1 millions mètres cubes (m3) par jour, soit 800 millions m3 annuellement, ce qui avoisine le volume du plus grand barrage en Algérie (Barrage de Beni Haroun), a précisé M. Ouali.

Répondant à une question d'un membre de l'APN sur le retard enregistré dans la réalisation des stations de dessalement et la révision à la hausse de leur coûts, le ministre a indiqué que "le recours au dessalement de l'eau de mer est un choix stratégique à dimension social et économique qui ne peut être abandonné malgré ces coûts exorbitants".

Un taux de remplissage de l'ordre de 90% a été enregistré au niveau de plus de dix barrages et 60% au niveau de 30 autres, selon les chiffres avancées par le ministre, précisant que l'Algérie "se trouve en bonne position en matière de disponibilité des ressources en eau, dans la mesure où la saison des pluies n'est pas encore arrivée à terme".

