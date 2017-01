Cote d'Ivoire: TICAD - La CCI-CI et Afrijapan veulent capter 2500 milliards FCFA du montant global

De l'avis de Ferdinand Bleka, l'appui de la Ticad n'est pas exécuté par zone, mais par projet. Donc les moyens d'actions pouvant permettre de capter une partie des financements nécessitent une expertise.

TICAD : La CCI-CI et Afrijapan veulent capter 2500 milliards FCFA du montant global

Sur les 15000 milliards Fcfa de financement annoncé par le gouvernement japonais, lors de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (Ticad 6), tenue à Naïrobi (Kenya) en août 2016, la Chambre de Commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI) et Afrijapan ont communément affiché leur désir d'absorber au minimum 2500 milliards Fcfa pour la zone de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'ouest (Uemoa). Ce, pour financer le secteur privé. Une déclaration faite le jeudi 12 janvier à Abidjan Plateau.

A travers une conférence qui avait pour thème « La Ticad, quelles opportunités pour le secteur privé ivoirien et la zone Uemoa ? », le président d'Afrijapan-Africasia international, Ferdinand Bleka, a dévoilé non seulement les enjeux de la Ticad surtout celle de la 6e édition, mais aussi les opportunités dont elle regorge et les conditions/ modalités d'accès à ces opportunités.

Ravi de cette mobilisation pour cette première activité de la Chambre en 2017, le président de la Cci-CI, Faman Touré a indiqué qu'une part importante des secteurs bénéficiaires de l'appui de la la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique(infrastructures, TIC, industries, agro-transformation, transports, énergie, développement durable, entrepreneuriat jeune et féminin) coïncident avec les secteurs prioritaires déterminés dans le Plan National de Développement. Alors, « Nous lançons donc un appel aux entreprises ivoiriennes et les organisations opérant directement ou indirectement dans ces secteurs d'activités afin qu'elles ne restent pas en marge de cette opportunité que représente cette coopération Afrique-Japon », a fait savoir le président de la Chambre consulaire.

De l'avis de Ferdinand Bleka, l'appui de la Ticad n'est pas exécuté par zone, mais par projet. Donc les moyens d'actions pouvant permettre de capter une partie des financements nécessitent une expertise. D'où la contribution de la Chambre de commerce avec l'organisation de cette conférence. Il s'agit pour les représentant du secteur privé de trouver un mécanisme durable pour les Pme-Uemoa, permettre aux promoteurs de s'inspirer des expériences réussies et des meilleures pratiques des Pme en Asie, développer des capacités des Pme et la promotion de transfert de technologie et favoriser les échanges commerciaux et investissements entre Pme africaines et asiatiques.

A l'en croire, Il ya déjà des bénéficiaires du Ticad entre autres, Ouattara Yousssouf , qui a bénéficié de 200 millions Fcfa pour la production du riz, l'Anader (1 milliards Fcfa), le Fonds de prévoyance nationale (22 milliards Fcfa). Selon Ouattara Youssouf, président de la délégation régionale de la Cci-CI pour le Zanzan, point focal des activités en rapport avec la Ticad et l'un des premiers bénéficiaire, la Ticad est un profit très majeur pour les Pme et la Chambre sera à leur écoute pou tout ce qui est question technique dans le montage des dossier.