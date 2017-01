Cote d'Ivoire: Bonoua - La jeunesse formée à la prévention des conflits

Un atelier régional sur la consolidation de la cohésion sociale et la prévention des conflits au sein des communautés a eu lieu du vendredi récemment à Bonoua. Elle est une initiative de « Youth Initiative », une organisation non gouvernementale ivoirienne de promotion de la paix.

Le séminaire de formation qui a eu pour cadre la salle polyvalente de l'église catholique avait pour objectif de renforcer les capacités de prévention des conflits de 50 leaders d'association de la jeunesse de la région du sud comoé. Les jeunes agents de promotion de la cohésion et de la paix étaient issus des départements d'Aboisso, de Tiapoum, d'Adiaké et de Grand Bassam.

Il s'agissait, a déclaré M. Douh Anicet, le président de l'organisation, de « donner les armes d'une responsabilisation et les amener à s'impliquer davantage dans le processus de sécurité et de paix durable. L'atelier de Bonoua, visait, en outre, à mettre en place une plate-forme citoyenne de dialogue pour la cohésion entre communautés dans la région du Sud-comoé. Cinq modules de formation ont été dispensés au cours du regroupement. Entre autres, « l'anticipation sur les conflits », « la médiation », « les signes et leur maitrise ».

Pour le président de « Youth Initiative », ce sont des enseignements qui permettront aux leaders de jeunesse, une meilleure compréhension des notions et concepts liés aux conflits et à leur gestion efficace .A l'issue du séminaire ,l'ensemble d participants devraient mieux appréhender les phénomènes d'extrémisme et de terrorisme sous toutes leurs formes.

Le choix de la jeunesse pour cette formation, a justifié le président, « c'est que cette frange de la population joue un rôle essentiel dans la cohésion sociale au sein de toutes les communautés ». C'est pourquoi, les points focaux qui ont été choisis à la fin de la formation devront jouer le rôle de relais dans les différents départements concernés.