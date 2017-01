Afrique du Nord: Célébration de Yennayer - 12 janvier, journée nationale de célébration de l'amazighité des Algériens (HCA)

Touggourt — Le secrétaire générale du Haut commissariat à l'Amazighité (HCA), Si El-Hachemi Assad, a considéré, jeudi à Blidet-Amor, dans la wilaya déléguée de Touggourt, la date du 12 janvier comme une journée nationale pour la célébration de l'Amazighité des Algériens.

"La date du 12 janvier est une journée nationale pour célébrer l'Amazighité des Algériens, et cette célébration, sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a pris cette année une dimension nationale", a affirmé M. Assad, en ouverture d'une manifestation culturelle initiée dans le cadre de la célébration du Nouvel An Amazigh (2967) sous le signe de "l'Amazighité, identité nationale et legs historique".

Tout en affirmant que cette année, qui coïncide avec le premier anniversaire de l'officialisation de Tamazight dans la constitution amendée, constitue une étape d'évaluation des efforts des institutions étatiques dans la prise en charge de l'Amazighité, M. Assad a annoncé le lancement d'un programme "ambitieux" du HCA qui sera généralisé à l'ensemble des régions du pays et qui fera que tamazight sera présente dans les établissements éducatifs, les médias et l'Université.

L'année 2017 sera aussi l'année de préparation de l'introduction, pour la prochaine rentrée scolaire, de la langue amazighe dans l'enseignement, a-t-il aussi fait savoir.

Le SG du HCA a procédé, à l'occasion de cette célébration du nouvel an amazigh (2967), à l'inauguration d'une riche exposition tenue à la place du 8 mai 1945, jouxtant le siège de l'APC de Blidet-Amor.

Composée de 26 stands, cette exposition comporte notamment des produits d'artisanat des régions de Oued-Righ et d'Ouargla, dont des articles de vannerie,

de poterie et de broderie et couture traditionnelles, en plus d'échantillons de variétés de dattes et ses dérivés produits dans la région, ainsi que des plats de l'art culinaire local.

Outre une exposition-vente de livres en langue amazighe, l'évènement a donné lieu à l'organisation, au niveau de la commune de Blidet-Amor (20 km Sud de Touggourt), d'un dîner traditionnel, l'animation d'une soirée artistique et littéraire, ainsi qu'un défilé des troupes folkloriques amazighes.

Un programme de célébration riche et varié

Le programme de cette manifestation s'étalant sur deux jours prévoit, par ailleurs, l'animation, par un inspecteur du ministère de l'Education nationale, d'un cours d'initiation à la langue amazighe, ainsi qu'une conférence sur la culture amazighe et la projection d'un film en tamazight.

Cette manifestation est organisée par le HCA, avec le concours de la direction de la Culture de la wilaya d'Ouargla (DC), la direction déléguée de la jeunesse et des sports (DJS) de Touggourt et la Chambre de l'Artisanat et des Métiers (CAM) d'Ouargla.

La ville de Touggourt devra accueillir la seconde vague de la caravane culturelle du HCA, initiée dans le cadre de la célébration de la nouvelle année amazighe, avec le concours de plusieurs secteurs.

Le second contingent des caravanes culturelles, célébrant le nouvel an amazigh s'est ébranlé mercredi depuis le Centre national d'entraînement et de formation de la Protection civile de Dar El Beida, le premier ayant pris le départ, tôt de cette journée, devant le siège du HCA à Alger à destination des villes de Touggourt et Tlemcen, selon le Secrétaire général du HCA, Si El Hachemi Assad, qui a fait savoir qu'un 3ème contingent doit prendre jeudi le chemin d'Alger vers Bejaïa.

Ces caravanes culturelles sillonneront plusieurs villes du pays dont Batna, Guelma et Sétif où une panoplie d'activités puisées du legs amazigh seront projetées par le HCA jusqu'à lundi prochain, en partenariat avec les collectivités locales, les centres culturels et le mouvement associatif.

Des manifestations culturelles et artistiques célébrant Yennayer 2967 sont organisées par différents organismes jusqu'au 21 janvier dans plusieurs villes du pays, avec au menu diverses activités mettant en valeur le patrimoine amazigh dans toutes ses dimensions, ont indiqué les organisateurs.