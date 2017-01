Maroc: Miriem Bensalah - Chaqroun honorée par l'Espagne

Blessé et forfait pour la CAN 2017, Sofiane Boufal a trouvé son remplaçant. Pour combler le vide… Plus »

De son côté, le président de la Confédération espagnole des organisations entrepreneuriales (CEOE), Juan Rosell, a tenu à féliciter la présidente de la CGEM pour cette décoration, une récompense méritée pour son action en faveur de la promotion des rapports économiques entre le Maroc et l'Espagne, a-t-il affirmé. "Mme Bensalah-Chaqroun fait preuve d'un dévouement considérable pour favoriser une meilleure entente et consolider les relations bilatérales", a dit M. Rosell dans une allocution lue en son nom.

"Mme Bensalah-Chaqroun est l'exemple de la place et de l'importance de la femme marocaine dans le développement du Royaume sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI", a souligné le diplomate espagnol, indiquant que cette distinction constitue également un hommage au tissu entrepreneurial au Maroc qui se développe de manière permanente et contribue positivement à la consolidation des liens de partenariat entre les deux pays.

