Afrique: Les Eperviers en escale à Lomé

'Nous nous engageons dans cette compétition avec un moral d'acier et la certitude d'avoir les qualités requises pour aller le plus loin possible, a indiqué M. Le Roy.

'Chers Eperviers, je voudrais vous renouveler nos chaleureuses félicitations pour votre brillante qualification à cette phase finale de la Coupe d'Afrique des nations. Votre parcours et la manière dont vous avez qualifié le Togo augure des espoirs', a lancé le premier ministre (... ) En vous remettant le drapeau national, je voudrais vous convier à l'unité et au sens élevé du devoir', a déclaré Komi Selom Klassou.

