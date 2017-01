Afrique du Sud: Jacob Zuma favorable pour qu'une femme prenne la tête de l'ANC

Les élections pour élire le président de l'ANC ne sont qu'en décembre et il pourrait encore y avoir d'autres candidats, d'autant plus que selon Silke le soutien du chef de l'Etat n'est pas forcément un atout au vu des scandales dans lesquels il est embourbé.

Mais il pourrait accentuer les tensions selon l'analyste Daniel Silke : « Le président Zuma va devoir faire très attention dans les mois qui viennent à être le plus neutre possible dans une bataille de succession qui pourrait devenir très compliquée. S'il devait montrer un certain favoritisme, encore plus que ce qu'il semble le faire aujourd'hui, il pourrait accentuer encore plus le factionnalisme qui existe déjà dans le parti. »

En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma s'est dit favorable à ce qu'une femme prenne la direction de son parti, le Congrès national africain (ANC). Il s'exprimait lors d'une interview à la radio nationale qui intervient alors que la course à sa succession à la tête du mouvement - tremplin vers la présidence du pays - est déjà lancée. Deux poids lourds se sont pour l'instant déclarés : le vice-président du pays Cyril Ramaphosa et la présidente sortante de la commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma.

