Algérie: LF 2017 - De nouvelles procédures pour améliorer le recouvrement fiscal

Au cours des débats, des membres de l'Union générale des commerçants et artisans (UGCA) ont critiqué le fait que les quelque 3 millions commerçants et artisans que compte le pays n'étaient pas représentés au sein de ces commissions de recours.

De son côté, la Directrice du contentieux à la DGI, Mme Abdellatif Amel, a souligné que les commissions de recours de wilayas, régionales en plus de la Commission centrale de recours ont connu une plus grande professionnalisation grâce à un article de la LF qui renforce leurs composantes.

Pour ce qui est de l'impôt forfaitaire unique (IFU), cette loi offre aux contribuables concernés la possibilité d'opter pour l'imposition selon le régime du réel, une option valable pour ladite année et les deux années suivantes pendant lesquelles elle est "irrévocable", a précisé le Directeur des opérations fiscales et du recouvrement, Arezki Ghanemi, lors d'une journée d'études sur les nouveaux aspects fiscaux, organisée par la DGI.

