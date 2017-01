Ile Maurice: La Prosecution Commission incluse dans la plainte du DPP

Nouveau développement dans le procès intenté par le Directeur des poursuites publiques (DPP), Me Satyajit Boolell, à l'État.

À l'appel de l'affaire devant la Master and Registrar de la Cour suprême, le jeudi 12 janvier, Me Vijay Kumar Dwarka, Senior Attorney, qui représente le DPP, a demandé l'autorisation de la cour pour amender sa plainte. Cela, afin d'y inclure la Prosecution Commission, projet d'amendement à la Constitution.

Dans sa plainte initiale, Me Satyajit Boolell avait fait comprendre que l'État voulait mettre en cause son indépendance en décidant, le 27 février 2016, de placer le bureau du DPP sous la tutelle de l'Attorney General. Selon le DPP, cette décision est «rétrograde» et usurpera les pouvoirs que lui confère la Constitution. De préciser qu'il a également été victime d'attaques virulentes d'un ministre et de deux backbenchers de la majorité.

Me Satyajit Boolell a retenu les services de Me Raymond D'Unienville, Queen's Counsel, Me Sanjay Bhuckory, Senior Counsel, et Me Hervé Duval Jr, Senior Counsel.