Ile Maurice: Tourisme - Les britanniques classent Maurice destination cambriolage

Attention aux cambriolages à Maurice ! Dans un communiqué publié mercredi, l'United Kingdom Foreign Office met en garde les Britanniques qui visitent le pays.

Selon le communiqué, il y a des cambriolages dans les bungalows et les villas. Il est demandé aux Britanniques de prendre des précautions dans leurs chambres et d'utiliser les coffres-forts des hôtels.

Le Foreign Office souligne que «most crime is non-violent, but weapons have been used in some burglaries». Avant d'ajouter que les visites dans l'île sont «trouble free». Selon le Foreign Office, il faut éviter les endroits tels que Grand-Baie, Port-Louis et Flic-en-Flac. Avant de citer des actes criminels qui remontent à 2011, année où la touriste irlandaise Michaela Harte a trouvé la mort dans un hôtel.

L'année dernière, 141 904 Britanniques ont visité le pays.