Tunisie: Mondial Handball 2017 - La Tunisie rate son entrée en lice

Rappelons-le, la Tunisie évolue dans au groupe B, affrontera l'Espagne ce samedi 14 janvier, puis l'Islande dimanche, la Slovénie mardi et l'Angola jeudi, et ce lors du premier tour du Mondial Handball 2017. Notons que la Coupe du monde de handball, se tient en France, du 11 au 29 janvier 2017.

Les joueurs de Hafedh Zouabi avaient pourtant le match en main jusqu'à la première moitié de la seconde période. Les tunisiens dominaient totalement le match et comptaient quatre buts d'avance face aux macédoniens. Mais quatre suspensions de deux minutes successives, avec des tunisiens qui étaient à quatre contre six sur le terrain, en plus d'une grosse baisse de régime dans le dernier quart d'heure ont porté un coup fatal au sept tunisien. La Tunisie, qui a mené à la mi-temps par un but (14-13) a terminé la rencontre avec un retard de quatre buts (30 à 34).

