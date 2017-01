Afrique: Croix rouge - Abidjan abrite la 9e conférence panafricaine sur l'investissement

Selon Karidiata Souaré, cet évènement, présidé par le Chef de l'Etat, réunira 600 participants.

La 9e conférence panafricaine des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant rouge aura lieu du 9 au 12 avril 2017 en Côte d'Ivoire précisément à Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. C'est la déclaration faite par la Karidiata Souaré, présidente de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire, hier à la Maison de la Presse, à Abidjan-Plateau.

Cette conférence, qui est une réunion statutaire conformément aux statuts de la Fédération internationale des sociétés de la Croix rouge et du Croissant rouge, et qui se tient tous les quatre ans permettra aux 54 sociétés nationales africaines de se réunir « pour réfléchir ensemble sur les priorités humanitaires actuelles du continent, afin de déterminer l'orientation des efforts du mouvement pour les quatre années à venir ».

Le thème de cette 9e édition s'intitule : « Investir dans les sociétés nationales et les communautés en Afrique ». Ainsi pour la présidente nationale de cette structure de l'humanitaire, l'investissement dans les ressources humaines et la gouvernance est primordial pour tout développement. Des actions qui permettront d'améliorer les conditions de vie des groupes les plus vulnérables, en s'appuyant sur les communautés locales.

Selon Karidiata Souaré, cet évènement, présidé par le Chef de l'Etat, réunira 600 participants. Une opportunité, dit-elle, « pour mieux faire connaitre la croix-rouge Côte d'Ivoire, l'ensemble de ses activités et renforcer les relations de coopération et de partenariat avec les sociétés nationales sœurs ».

Des panels, conférences, expositions et Diner-gala sont au menu de cette conférence panafricaine qui réunira, outre les 54 sociétés nationales de la Croix rouge, les représentants du gouvernement, les organisations internationales, régionales et sous régionales, des opérateurs éconoiques, des Ong etc.