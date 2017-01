Maroc: CAN 2017 - Hervé Renard compte bien faire la passe de trois

Les Lions de l'Atlas se sont envolés, dans les premières heures de ce jeudi 12 janvier, pour le Gabon afin d'y disputer la CAN 2017 qui débute pour eux le 16 janvier face à la RDC. L'entraineur français Hervé Renard, tenant du titre de la Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire et déjà vainqueur avec la Zambie en 2012, compte bien faire la passe de trois, avec le Maroc cette fois.

« Quand nous avons remporté la CAN avec la Côte d'Ivoire, nous n'étions pas dans une forme étincelante, donc c'est ce qui me fait croire que nous avons toutes nos chances. Tout est permis dans une compétition comme la Coupe d'Afrique. Le plus difficile c'est ce premier tour avec la Côte d'Ivoire et la République Démocratique du Congo qui sont deux très bonnes équipes. Et puis il y a le Togo. Ça ne va pas être facile », a confié le technicien français à Foot365.

Désormais sur le banc marocain, Renard aura la lourde tâche de combler les lacunes offensives des Lions de l'Atlas durant cette CAN 2017. « La chose la plus difficile avec le Maroc sera de nous convaincre que l'on peut faire quelque chose et que l'on va faire quelque chose. Il faut que psychologiquement, on ait confiance en nous et qu'on ne craigne personne. On sera présent et ce sera difficile de nous bouger mais il va falloir gagner les matchs bien évidemment. »