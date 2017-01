Cote d'Ivoire: Communication - 5 universités et grandes écoles à l'assaut du 5e Witcom

L'édition 2017 du concours intellectuel des étudiants en communication et autour d'un projet innovant, a été lancée le 11 janvier.

La structure Wit Entreprise a procédé le mercredi 11 janvier 2017, à la Librairie Carrefour-Siloé d'Abidjan-Cocody, au lancement du jeu-concours annuel mettant en compétition les établissements où l'on étudie les métiers de la communication.

Dénommé Witcom pour promouvoir l'excellence et l'initiative d'entreprise autour de projets innovants chez les communicants en gestation, le jeu-concours se scinde en deux parties que sont le Quizz et le Projet.

Quatre établissements supérieurs (Iua, Esit, Cerap et Ita) sont donc en lice pour prendre la couronne remportée à la 4e édition par l'Istc-Polytechnique (Institut des sciences et techniques de la communication), université publique, qui rempile pour la conserver. La compétition qui démarre effectivement le 25 janvier 2017, s'achèvera en mars et la remise des trophées aura lieu en avril.

Le Witcom Quizz est un face-à-face entre deux équipes régulé par un modérateur et un jury autour de questions portant sur la culture générale, le Mastermind (talk-show et traduction), questions de spécialités (cours et items de cours, connaissance du milieu professionnel, mise en situation), connaissance du pays, de ses us et coutumes, du tourisme intérieur et l'expression française.

Quant au Witcom Projet, il consiste en la proposition par chaque université ou grande école en lice d'un projet en rapport avec une thématique d'intérêt sociocommunautaire à forte valeur ajoutée innovante et à même de créer de l'emploi et générer des revenus.

Cette année, c'est autour de la thématique de la gestion de l'électricité domestique que s'affronteront les concurrents. Il faut noter qu'à ce niveau, outre les étudiants dans les métiers de la communication, ceux d'autres filières peuvent composer les équipes de 5 membres. Toutes ces informations ont été livrées par l'initiateur du concours et directeur général de Wit Entreprise, Mike André Akpa, le responsable des opérations, Kevin Niangoran et le parrain de l'édition 2017, le journaliste et communicant, Israël Yoroba Guébo.