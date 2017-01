Cameroun: CAN 2017 - Les Lions peuvent-ils encore griffer ?

Formé au Paris FC, Karl Toko-Ekambi signe pro en 2010, à l'âge de 18 ans. A 25 ans, il est l'une des valeurs sûres du football camerounais. Très régulier à Angers depuis qu'il y a débarqué en juin 2016 en provenance de Sochaux, l'attaquant attire par sa percussion et est déjà très convoité. Chez les Lions indomptables depuis juin 2015, Toko-Ekambi sera à sa première CAN. Occasion pour lui de prouver qu'il se sentira tout aussi à l'aise à cette grande compétition.

Joueur du FC Lorient, benjamin Moukandjo a réussi à se faire une vraie place au sein de la sélection camerounaise ces derniers temps. Et il joue un rôle encore plus important depuis que Stéphane Mbia a été écarté de la sélection, puisque Hugo Broos a choisi de lui confier le capitanat. Auteur de 7 buts en Ligue 1 avec Lorient cette saison, Moukandjo sera le fer de lance des Lions en attaque.

Quatre fois vainqueur de la compétition (1984, 1988, 2000, 2002), le Cameroun sera à sa 19ème participation à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Ces dernières années, les Lions ont été très irréguliers. Quart de finaliste en 2010, ils ont raté les éditions de 2012 et 2013 et ont été éliminés au premier tour en 2015. La CAN 2017 sera-t-elle celle de la revanche ? Wait and see.

Logé dans le groupe M en compagnie de la Mauritanie, de l'Afrique du Sud et de la Gambie, le Cameroun a terminé en tête de sa poule avec 14 points, loin devant les Mourabitounes qui n'ont fini qu'avec 8 points. Les Lions indomptables ont donc copieusement dominé leurs adversaires. Reste à savoir si ce sera la même chose à la CAN.

Habitués à participer aux phases finales de Coupe d'Afrique, les Lions ne font plus très peur ces derniers temps. Mais attention, un lion demeure un lion. Et même si l'équipe du Cameroun est en reconstruction, elle peut toujours faire mal.

