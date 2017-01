Afrique: Total Togo crée l'évènement autour de la messe du football continental

Depuis juillet 2016, le Groupe pétrolier Total est devenu partenaire de la CAF (Confédération Africaine de Football) pour l'organisation de ses différentes compétitions pour les 8 prochaines années. Héritier légitime de ce partenariat, Total Togo a décidé pour sa part de créer l'évènement autour de la CAN Total Gabon 2017 (du 14 janvier au 05 février), à laquelle prend part les Eperviers du Togo.

Pour ce faire, Total Togo a lancé ce jeudi à Lomé une grande campagne de plusieurs activités autour de la compétition et ceci pour le grand bonheur de sa clientèle mais aussi des amoureux du ballon rond.

Lançant cette campagne, le Directeur général de Total Togo, Adrien Bechonnet, a indiqué qu'ils ont souhaité que les stations services de Total « sur l'ensemble du territoire national puissent accompagner, l'évènement à chaque fois que le Togo va jouer. Donc sur nos stations services, il y aura des jeux, il y aura des choses à gagner ». Loin de s'arrêter seulement à ces jeux dotés de prix, Total Togo semble poursuivre son attachement à honorer pleinement son sa responsabilité sociétale au Togo. « Nous avons une responsabilité qui est sociale sur le pays. Nous sommes un acteur économique majeur, nous fêtons nos 60 ans cette année, il y aura d'autres choses pour parler des 60 ans, mais j'ai vraiment aussi voulu aider tous les jeunes qui ont vraiment envie de jouer au football, les enfants qui sont défavorisés pour qu'ils puissent jouer, s'amuser avec le ballon, les filets... », a aussi ajouté le premier responsable de Total au Togo.

Autre point de cette campagne de Total Togo, c'est ce choix de venir en aide aux acteurs du football togolais. « Pour aider le football togolais, nous allons doter la fédération et bon nombre de clubs, il y aura 22 clubs (des clubs de D2, ndlr) ... des filets, des ballons et un tas d'autres équipements... », a confirmé M. Bechonnet, qui espère voir le Togo faire un bon parcours dans la phase finale de cette CAN 2017 pour se hisser pourquoi pas en finale.

Revenant sur les détails de cette campagne de Total Togo, un des responsables de cette société, Nestor Hoingniglo, a expliqué que durant tout le temps de la compétition, qu'à chaque achat dans les stations services de Total, « il y aura des jeux tombola avec un ticket à gratter, des jeux de tirs au but et des Jonglages » qui donneront droit à des gains de prix. Quant aux dons d'équipements sportifs, les équipes bénéficiaires seront ceux des deux zones (Nord et Sud) de la 2ème division togolaise, à savoir pour la Zone Nord, TAC, Tigre noir, ASCK, Doumbé, Foukpa, Kakadl, Odalo, Sara, AS Danpken, Agoua, AS Binah, et pour la Zone Sud d'Arabia FC, Okiti, SNPT, Espoir, Abou-Osse, Ifodjè, ASFOSA, Gbohloe Su, Etoile Filante, Hirondelle et Entente II.

Il est également prévu deux tournois, dont l'un pour regroupera huit équipes de Zémidjans et l'autre des établissements scolaires.

C'est bien un programme qui a été salué par certains acteurs sportifs dont le président de Gomido de Kpalimé et l'ancien international togolais, Junior Sénaya qui ont pris part à la cérémonie de lancement de la campagne.