Congo-Brazzaville: Clubs UNESCO - Le School family club s'ajoute à la liste

La liste des clubs Unesco vient de s'allonger avec l'affiliation du School family club, le week-end dernier à Brazzaville.

Le School family club est un processus qui a commencé en 2009, sous le label de Génération consciente. Le président de ce club, Brecht Ravel Elenga a déclaré que « Le jour le plus long a toujours été le jour le plus attendu. Il y a de cela plus de 3 ans d'une manière directe et plus de 5 ans d'une manière indirecte que nous avions attendu ce beau moment ». Il pense que « cette affiliation marque le début d'une aventure, le début d'une nouvelle vie, d'une nouvelle histoire. Car, le School family club (SFC) est une magistrale leçon de l'histoire de leur amitié ».

Brecht Ravel Elenga a dressé le bilan de ces dernières années. L'année 2016, dit-il, est une année particulière au cours de laquelle ils ont organisé leur club du point de vue administratif notamment, l'enregistrement au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation ; la publication au journal officiel ; la visite de l'école primaire de la Poste, le 30 juin ; le repas fraternel ; la réception à titre de visite d'observation du président de la Fédération congolaise des clubs et associations Unesco (Fécasu). En 2014, ils ont organisé un match de football au collège d'enseignement général (CEG) 08 février. En 2015, ils ont visité l'école de peinture de Poto-Poto.

Le défi majeur du SFC, poursuit son fondateur, c'est de croître et de se développer pour les années à venir. « Notre grand projet d'avenir, c'est d'avoir au-delà de notre monument d'amitié un monument de travail, donc un grand siège ; véritable bâtiment d'amitié construit pour rendre visible notre amitié. Ceci devrait permettre d'améliorer significativement nos conditions de travail et notre productivité. Pour y arriver, c'est juste avec de la volonté, le courage, le sacrifice, l'engagement et l'espérance qui fait vivre : « C'est le yes we King » Nous devons rêver pour le réaliser. Car, c'est avec audace et enthousiasme que nous allons parvenir au sommet de la montagne que nous allons construire notre histoire d'amitié », a -t-il indiqué.

Aucun club Unesco ne peut exister sans la filiale Fécasu, c'est dans ce contexte que la tutelle officielle de la Fécasu en République du Congo, représentée par madame Hélène Nzoussi, chef de service technique à la Commission nationale de l'Unesco ; Jules Charles Kouba, président de la Fécasu et autres membres, a procédé à l'intronisation du School family club aux clubs affiliés à l'Unesco, tout en leur dressant un aperçu historique sur les clubs Unesco dans le monde ; les objectifs d'un club Unesco ; l'action du club Unesco sur les plans local, national et international ; et comment créer un club Unesco.

Rappelons que l'Unesco est une institution spécialisée des systèmes des Nations unies. Le premier club Unesco fut créé en 1947 au Japon avant même que le pays lui-même ne devienne un État membre. C'est en 1961 que le Japon s'est affilié à l'Unesco, grâce à l'influence des clubs Unesco.

Le 4 novembre 1949, le directeur général de l'Unesco de l'époque lançait un appel à la faveur de la création des clubs Unesco dans le monde. Cet appel a été bien suivi car plusieurs clubs ont vu le jour à travers le monde. Et le SFC fait dorénavant partie de ceux-ci.

Les clubs Unesco ont cinq objectifs essentiels à savoir : promouvoir les objectifs et les idéaux de l'Unesco et travailler à leur mise en œuvre ; favoriser la coopération internationale et le dialogue entre les peuples pour la promotion de la paix ; soutenir les droits de l'homme ; contribuer à la formation civique et démocratique de leurs membres ; participer au développement social conçu comme la réalisation des conditions les plus conformes à l'épanouissement de la personne humaine.