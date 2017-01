Congo-Brazzaville: Gilles Hugon satisfait du premier test de ses poulains en ligue 1

L'entraîneur du football club Nathaly's a apprécié la victoire de son équipe, le week-end dernier, au complexe sportif de Pointe-Noire, face au Club athlétique renaissance aiglon (Cara), 2-1, en match du tournoi de l'amitié comptant pour les préparatifs du championnat national.

Le match a été d'une importance capitale pour le FC Nathaly's qui vient de faire sa montée en ligue d'honneur, a-dit l'entraîneur lors d'une interview accordée aux Dépêches de Brazzaville. Il a permis aux responsables de l'équipe de jauger le niveau technique des joueurs, qui seront retenus pour le championnat, leur qualité individuelle voire les automatismes de chaque homme par poste, leur force et leur faiblesse.

Le public sportif ponténégrin était au rendez-vous pour découvrir leur nouveau promu en ligue 1 après la descente de V Club Mokanda, ASP, Munisport et Pigeon Vert. En effet, les jeunes de Nathaly's, conscients des attentes du public ponténégrin et très enthousiasmés, ont abordé la rencontre avec beaucoup de sérénité.

L'équipe de Pointe-Noire a été physiquement et techniquement au point puisqu'elle a tenu pendant les 45 premières minutes sans faillir. De son côté, Cara un peu zélé après sa victoire lors du premier match du tournoi de l'amitié face à la sélection départementale du Kouilou, 5-0, se croyait dans la même situation mais une désillusion de l'adversaire lui a prouvé sa capacité de le freiner. Les deux équipes se sont séparées à la mi-temps sur le score de zéro but partout.

Du retour des vestiaires, Cara qui jouait son dernier match de préparation à Pointe-Noire avant de se rendre à Kinshasa a effectué quelques changements. Ce nouveau sang va alors créer la sensation en ouvrant le score du match par l'entremise de Kivoutouka. Très serein, le nouveau promu en ligue 1 ne panique pas, le staff technique procède à quelques changements et dix minutes plus tard Nathaly's égalise. Ovationnée par le public, la défense de Nathaly's bloque tous les trous, Cara cherche la faille en vain. Aux ultimes minutes du match, l'équipe de Pointe-Noire impressionne les spectateurs en inscrivant le but de la victoire, 2-1, à la fin.

Cette victoire du FC Nathaly's en match test de ligue 1 contre le Cara l'un des représentants congolais en compétition africaine des clubs a réconforté le groupe qui jouera son premier match du championnat national a domicile contre la Mancha, même si quelques déchets techniques restent à corriger. «On vient de la deuxième division, on sait tout le travail qu'on doit faire pour rivaliser avec les équipes du niveau de Cara. Mais, lors de ce match, le Cara nous a montré toutes les difficultés qu'on va avoir si on ne maîtrise pas plus de ballons en première ligue. Certes, la victoire nous a fait plaisir mais on sait qu'on mérite peut-être moins que Cara. Cela a montré aux joueurs qu'en faisant tout ce qui est possible pour rester accroché au score, on peut être récompensé », a indiqué Gilles Hugon qui a poursuivi que l'objectif du club au championnat est d'abord d'assurer le maintien. « Et si les performances qu'on fait nous permettent d'accrocher la 11e ou 12e place on sera contents parce qu'on sait aujourd'hui tout le travail qui nous reste à faire pour avoir le niveau de ces équipes », a assuré l'entraîneur.

Gilles Hugon a enfin souhaité bon vent au Cara qui participera cette année en Coupe de la CAF. « Je leur souhaite du courage parce que le niveau des équipes en Coupe d'Afrique est bien meilleur que le niveau que nous avons affiché, je leur souhaite d'ores et déjà un bon parcours parce que leurs performances mettront la lumière sur le football congolais qui mérite un peu plus d'honneur», a-t-il dit.