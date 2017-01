Afrique: Au Cœur des Eléphants - Adama Traoré, la révélation ?

Après seulement une demi-saison, le club suisse du Fc Bâle tombe sous les charmes de l'Ivoirien et s'attache ses services. Doté aussi bien de la nationalité australienne qu'ivoirienne depuis 2014, Adama Traoré avait l'opportunité de choisir la nationalité sportive australienne mais son amour fou pour son pays d'origine et son rêve de porter le maillot des Eléphants prendra le dessus sur tout. C'est donc Michel Dussuyer qui lui offre cette chance avec sa première sélection en octobre 2015. Suite à la retraite de Tiéné Siaka, il prend sa place chez les Eléphants et convainc, depuis lors, le sélectionneur des Eléphants. Mis en confiance par le coach national, Adama Traoré a finalement gagné sa place de titulaire chez les Eléphants. Pour cette première participation à la Can, il pourrait être la grande révélation. D'ailleurs, lors des récents matches des Eléphants, il a annoncé la couleur. Un Eléphant à suivre.

