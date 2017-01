Congo-Kinshasa: Présidentielle en RDC - Jusqu'à quand la MP va esquiver la question de dauphin ?

Un consensus a pu être dégagé, jeudi au Centre interdiocésain, entre la MP et le… Plus »

A moins d'une année des échéances électorales, la MP ne doit pas continuer à esquiver cette question. A moins que ses engagements ne soient pas sincères aussi bien dans l'Accord du 18 octobre, à l'issu du Dialogue de la cité de l'Union africaine, que dans l'Accord du 31 décembre 2016 du Centre interdiocésain. Dans les deux accords, le principe de l'alternance au sommet de l'Etat a été reconnu. Il a été aussi convenu de la tenue des élections à la fin de la période de transition. Dans l'accord facilité par la CENCO, la présidentielle doit se tenir au plus tard en décembre 2017. Dans son message de vœux du 31 décembre 2016, le président de la République s'est lui-même engagé à mettre tout en œuvre pour que les élections aient lieu selon le calendrier de la CENI et a émis le vœu que nul n'empêche leur réalisation. Dès lors, rien n'explique les tergiversations à la MP quant au dauphin à désigner en vue de la présidentielle prévue cette année.

En effet, depuis le départ du G7 de la MP, aucune autre personnalité ni parti politique de la Majorité présidentielle n'a eu le courage de poser clairement la question de la succession, après le deuxième et dernier mandat du président de la République, de peur de s'attirer les foudres notamment des caciques. Pour avoir exigé un débat autour de la question du dauphin, le G7 avait récolté d'une sanction d'exclusion non sans compter le martyr que subissent les cadres de ces sept formations politiques jusqu'aujourd'hui.

« Ni le moment ni le contexte ». C'est la courte réponse du Secrétaire général de la Majorité présidentielle, Aubin Minaku, le lundi 9 janvier en marge de la cérémonie de lancement de la centrale électorale de cette plateforme politique, aux journalistes quand on lui pose la question du dauphin de Joseph Kabila pour la prochaine présidentielle. Pourtant, le contexte s'y prêtait vraiment, car la MP venait de lancer sa centrale électorale, organe chargé de préparer techniquement les élections dans ses trois phases avant, pendant et après les échéances.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.