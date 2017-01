Congo-Kinshasa: Seize criminels présumés battus à mort à Kisangani en trois mois

Depuis un certain temps dans le chef-lieu de la province de la Tshopo, la population applique la justice populaire contre les malfaiteurs appréhendés, au lieu de les conduire devant les instances judiciaires.

Le mardi 10 janvier 2016, M. Augustin Osumaka, maire de la ville de Kisangani, a déclaré à la presse seize individus, considérés comme des criminels, ont été battus à mort par les habitants de Kisangani entre octobre 2016 et début 2017.

Ces personnes sont accusées d'être à l'origine d'environ 50 actes criminels recensés dans la ville par la police au cours de l'année 2016 et au début de 2017.

Dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 janvier 2016, un homme d'une trentaine d'années a été battu par les habitants de Kisangani. Il en est mort. Selon des témoins, la victime a été arrêtée alors qu'il tentait de voler une moto avec l'aide d'un complice.

Le maire de Kisangani dénonce la « prolifération des actes de vengeance » dans la ville et exhorte ses administrés à s'abstenir de ce genre de comportement.

De son côté, le commandant urbain de la police à Kisangani, le colonel Guy Biabongo, demande à la population de respecter la procédure judiciaire en appelant la police, lorsqu'elle identifie un criminel présumé, de le conduire plutôt devant les instances judiciaires, mais non se faire justice.

De plus en plus, des gens appliquent la justice populaire dans certains quartiers de la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Tshopo. Et cela, depuis le 15 octobre 2016. Trois personnes présumées comme voleurs ont été lynchées au quartier Kabondo dans la commune de Makiso.

Des bandits condamnés en octobre 2016

A cause de l'insécurité qui règne dans cette province, il sied de noter que toujours à Kisangani, la Cour militaire de l'ex-Province Orientale a condamné en date du lundi 26 décembre 2016 à la servitude pénale à perpétuité neuf bandits armés et un autre à dix ans de prison. Ces personnes ont été reconnues coupables d'assassinat et meurtres, détention illégale d'armes de guerre, terrorisme, extorsion et association de malfaiteurs.

Il faudrait noter que le malfaiteur Komba Likele, connu sous le sobriquet de « Mandela » et ses cinq complices ont été arrêtés en janvier 2015 pour assassinat d'un jeune couple au quartier Pumuzika dans la commune Tshopo de la ville de Kisangani.

La Cour, dans son prononcé, a déclaré d'extinction de l'action publique dirigée à l'égard de deux autres prévenus poursuivis pour les mêmes chefs d'accusation, mais décédés en prison. Un des prévenus a cependant été acquitté, faute de preuves suffisantes sur les griefs portés contre lui. Ce jugement est intervenu après plus d'une année et demie de procès.

Après le prononcé de l'arrêt, la Cour militaire de l'ex-Province Orientale a annoncé que les condamnés qui ne sont pas satisfaits de ce jugement ont cinq jours, à dater du lundi 26 décembre 2016, pour interjeter appel.