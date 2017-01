Congo-Kinshasa: Marché des changes - Le dollar américain franchit la barre de 1.300 francs congolais

La monnaie nationale est en perte de vitesse face à la devise américaine. Des mesures urgentes s'imposent pour sauver ce qui peut encore l'être.

Le franc congolais continue son chemin de la croix face au roi dollar américain. Depuis hier mercredi 11 janvier, le dollar américain se change contre 1.300 francs congolais. Une dépréciation qui bouleverse plusieurs données, notamment dans le monde des affaires. A la Banque centrale du Congo (BCC), le taux indicatif est fixé à CDF 1. 212 à l'achat et CDF 1.361 à la vente. Au marché parallèle, 1 USD se négocie respectivement à 1 303 CDF à l'achat et à 1 325 CDF à la vente. Conséquence : le pouvoir d'achat de la population ne fait que s'étioler.

Selon les statistiques de la BCC, le marché des biens et services est marqué par d'intenses tensions inflationnistes depuis le deuxième trimestre de 2016. A mi-décembre, le taux d'inflation s'est établi à plus de 7,0% en glissement annuel, contre un accroissement de 0,8% en 2015 et 1,0% en 2014. Le cours indicatif du franc congolais a atteint 1 215 le dollar américain fin décembre 2016, accusant ainsi une dépréciation de 25% en seulement douze mois. Poursuite de la dégringolade !

Selon les analystes, le pays évolue dans un contexte de ralentissement de l'activité économique à l'interne et du recul des exportations vers l'extérieur.

L'Institut d'émission indique également que la faible mobilisation des recettes et la rigidité des dépenses ont occasionné un déficit cumulé des opérations financières de l'Etat d'environ 520 milliards de francs congolais, au 28 décembre 2016.

« En l'absence de marges budgétaires confortables, cet état des choses a entraîné d'importantes injections de liquidité, alors que les chocs extérieurs ont induit une contraction importante de l'offre des devises, face à une demande en expansion pour les besoins d'importation. Cette situation a exacerbé les tensions sur les marchés des changes ainsi que des biens et services », a déclaré le gouverneur de la BCC il y a quelques jours.

De l'avis des experts, il va de soi que si cette situation perdure, les mesures préconisées et appliquées par la BCC n'auront pas été suffisantes dans leur efficacité afin de venir à bout de cette dépréciation effrénée de la monnaie locale.

« Si la Banque centrale a pu, l'an passé, opérer cinq interventions sur le marché interbancaire des changes pour un montant total de 250 millions USD, à cette allure inquiétante, nous devons craindre qu'elle n'ait plus de moyen d'intervenir efficacement cette année, au regard de l'effritement des réserves de change plafonnées à 870 millions USD fin décembre 2016 », a commenté un analyste sur les colonnes du magazine zoom éco.

Malgré la hausse du taux directeur (qui est passé de 2 à 7%) et du capital minimum des banques commerciales (de 10 à 30 millions USD) afin de permettre à la BCC de compléter les moyens de ses interventions, ajoute l'expert, tout cela ne marchera pas tant que le gouvernement continuera à financer son déficit par la création monétaire.

«Selon mes estimations, il faut laisser l'inflation augmenter jusqu'à son seuil maximum de 9,5%. Tel un mal nécessaire, l'inflation active la croissance économique. C'est comme un accélérateur du véhicule. On accélère en sortant du parking et on régule l'accélérateur en fonction de la route à emprunter : autoroutes, montagnes, boulevards, quartiers... . Toutefois, cela exige une connaissance théorique pour mieux s'en servir », a préconisé l'expert.