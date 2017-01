Madagascar: Athlétisme pour tous - Une course relais inter-écoles au programme

Un trophée sera offert à l'équipe qui a le plus grand nombre de participants, les dix premiers inscrits en individuel et aux trois premières équipes en relais école.

Les intéressés peuvent s'inscrire auprès de la fédération malgache d'athlétisme à Alarobia avec les droits d'inscriptions à 1000 Ariary pour les enfants, 2000 Ariary pour les adultes, 20000 Ariary pour les établissements scolaires et 120000 Ariary pour les institutions. Il s'agit de deux tours du Lac Anosy pour tout le monde. La nouveauté est la course relais inter-écoles mettant aux prises les équipes des établissements scolaires formés de 12 athlètes âgés de 14 à 15 ans.

