Madagascar: Nécessité d'un véritable examen de conscience

opinion

Les Chrétiens sont tentés de dire que le Seigneur est en train d'éprouver leur foi.

En considérant l'accumulation des problèmes qui assaillent les Malgaches en ce moment, on est tenté de dire qu'il ne s'agit pas de mauvaises coïncidences, mais de l'aboutissement d'un processus arrivé à son terme. Le séisme qui a secoué la capitale et qui a touché des contrées bien au-delà a réveillé chez certains une peur diffuse. Sa force n'a pas provoqué de dégâts à Tana, mais elle a fait s'effondrer des maisons à Antsirabe.

Cependant, il n'y a pas eu mort d'homme et de destructions importantes comme dans les tremblements de terre à l'étranger. La sécheresse qui sévit en ce moment et qui était à l'origine des délestages a amené certains à parler d'une punition divine. Cette secousse tellurique donne du grain à moudre à tous ceux qui pensent que la série d'épreuves traversées par les Malgaches en ce moment leur est nécessaire pour un véritable examen de conscience.

On n'est pas encore au bout de nos peines, car les prévisionnistes parlent d'autres calamités naturelles. La saison cyclonique n'a pas encore débuté et on annonce deux ou trois ouragans devant s'abattre sur l'île et on parle aussi de grandes inondations. La population malgache doit certes supporter tous ces coups du sort, mais elle a le droit aussi de se tourner vers ses dirigeants et leur demander des comptes. C'est eux qui doivent faire preuve de probité et donner l'exemple en montrant un comportement exemplaire. Ils ne semblent pas pour l'instant prouver qu'ils font tout pour aider ceux qui les ont portés au pouvoir.

Le président Hery Rajaonarimampianina avait dit lors de ses vœux télévisés à la nation que les Malgaches ne sont pas un peuple maudit. Pour l'instant, la série d'épreuves qu'ils endurent semble contredire son affirmation, mais s'il le pense vraiment, il est peut être temps d'essayer de le démontrer.