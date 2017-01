Madagascar: Exposition - Quand les enfants s'en mêlent !

Sary Feo est un projet éducatif et culturel basé sur la photographie. L'ONG Yamuna a initié plus d'une cinquantaine d'enfants âgés de 8 à 15 ans au langage photographique.

« Sary Feo » ornera la salle d'exposition de l'IFM (Institut Français de Madagascar) du 10 au 21 janvier. Une exposition atypique avec des clichés réalisés par des enfants. C'est un projet initié par Mercedes Fernandez Sagrera et qui s'inscrit dans le cadre des activités menées par l'ONG Yamuna. Un projet réalisé sur deux années consécutives. Elle offre une « petite description » de la société malgache en présentant une partie de la communauté de Vontovorona. Une description faite de portraits et de paroles.

L'expo-photo plonge, vraiment, les visiteurs dans un nouveau regard apporté par les « petits » photographes. Elle se compose de murailles de photos, des recueils de références visuelles et textuelles de 566 personnes issues des enquêtes, des collages réalisés par les enfants et surtout d'un panoramique de Vontovorona où chaque hôte peut situer chaque personne dans son contexte et apporter son propre regard sur le sujet.

Réalisation. Durant ces deux ans, des ateliers au sein du Centre Educatif Mandrosoa et une formation fournie par le photographe Tsiry Rasolofomihanta ont eu lieu pour enseigner l'art de voir, de regarder et de découvrir le monde à travers le viseur d'un appareil photo. Chaque enfant a pu s'exprimer à sa manière et exposer son point de vue en photographiant son environnement, sa famille et ses amis.

Pour réaliser les recueils, une séance photo dans un studio improvisé a été organisée. Et après avoir choisi les clichés qui leur conviennent, un questionnaire fait par des étudiants de l'Université d'Antananarivo a été soumis aux personnes photographiées. Des questions qui tournent autour des images prises par eux-mêmes, de leur vision de la civilisation malgache et de leurs rêves et souhaits pour les jours à venir. Une enquête pleine de découverte et d'émotions.