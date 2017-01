Madagascar: Malnutrition à Itasy - Une situation paradoxale

Fertile . « La région d'Itasy est l'une des plus fertiles de la Grande Ile ». Une expression que le chef de région de l'Itasy, a confirmée. « On peut tout y cultiver !» a-t-il annoncé avec fierté. Une fertilité qui n'empêche toutefois pas la persistance des cas de malnutritions. Ce qui constitue une situation paradoxale étant donné que la majeure partie de la population est vouée à l'agriculture. Mais une situation qui touche également différentes régions actuellement.

Une initiative prise de concert avec l'ambassade de l'Afrique du Sud et qui voudrait permettre « une atténuation de la malnutrition chronique » enregistrée dans cette partie de Madagascar. À cet effet, une tonne de farines enrichies, des boîtes de beurres d'arachides et des beurres végétaux ont été remis aux habitants de ces « fokontany ». Entre autres, ceux d'Ambalalava, d'Amboalefoka et enfin d'Ampasamanantongotra. Et comme le cas d'Analamanga, les dons de vivres étaient particulièrement destinés aux enfants de moins de cinq ans ainsi qu'aux femmes allaitantes.

