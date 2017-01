Madagascar: FFKM - Le torchon brûle entre Hery et le président du FLM

Depuis 2014 . Le début du feuilleton daterait de 2014, au lendemain de l'élection de Hery Rajaonarimampianina à la magistrature suprême du pays. L'ancien président du Spanta (Sinodam-paritany Antananarivo) était considéré comme étant parmi « les opposants au régime ». Et il a failli en payer les frais lorsqu'il se présentait en septembre 2016 à l'élection du président du FLM à Antsirabe. Car le régime HVM a soutenu un candidat pour le battre, mais le pasteur David Rakotonirina, dont la chance a été minime au début, a remporté la bataille électorale. Cette victoire ne serait pas jusqu'à présent digérée par le régime en place. Ce qui expliquerait l'état des relations actuelles entre ce membre du FFKM et le président de la République Hery Rajaonarimampianina.

Le président de l'église luthérienne, le pasteur David Rakotonirina, a été parmi les grands absents de la cérémonie de présentation de vœux du couple présidentiel à Iavoloha. « Il n'a pas reçu l'invitation y afférente. », explique un de ses proches. Au moment où parlementaires, diplomates, maires, hauts employés de l'Etat et membres de la société civile présentaient leurs vœux au couple présidentiel au Palais d'Etat d'Iavoloha, le pasteur David Rakotonirina était en mission dans la partie Nord du pays, plus précisément à Sambava. Le Numéro Un du FLM a été représenté par son secrétaire général. Les trois autres dirigeants du FFKM (Mgr Odon Arsène Razanakolona pour l'Ecar, Mgr Samoela Lala Ranarivelo pour l'EEM et le pasteur Irako Ammi Andriamahazosoa pour la FJKM) ont pourtant répondu à l'invitation du président de la République.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.