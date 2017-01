Maroc: La sélection marocaine a pris ses quartiers à Oyem

Badou Zaki : Une qualification de l'EN aux demi-finales de la CAN serait un exploit

Le Onze national était attendu hier à Oyem, ville gabonaise où il prendra ses quartiers à trois jours de son premier match des phases finales de la CAN 2017 contre la sélection de la République démocratique du Congo.

Le voyage des Emirats Arabes Unis, où l'équipe nationale avait effectué un stage de concentration de deux semaines, devait se faire à bord d'un vol spécial jusqu'à Libreville. La suite du trip devait se faire via un vol interne puis en bus pour atteindre Oyem, quatrième ville du pays, située à 650 m d'altitude et bénéficiant d'un climat plus frais que celui de la capitale gabonaise.

Avant de regagner le Gabon, l'équipe nationale a effectué mercredi soir une dernière séance d'entraînement au terrain Tahnoun Ben Mohamed à Al Aïn. Cette séance s'est déroulée à huis clos et elle a été conclue par la programmation d'un petit match, rapporte le communiqué relayé par le site officiel de la Fédération Royale marocaine de football, frmf.ma

Cette séance a vu la participation de l'ensemble des joueurs y compris Youssef Enseyri, blessé lundi dernier lors du match amical contre la Finlande remporté par l'équipe scandinave (1-0).

Dans un autre registre, si le sélectionneur national, Hervé Renard, n'a pas manqué de souligner au cours de ses sorties médiatiques que l'objectif prioritaire est la qualification au tour des quarts de finale, son prédécesseur, Badou Zaki, a déclaré à une chaîne de télévision algérienne que la sélection marocaine ne fait pas partie des favoris pour la consécration finale. Et d'ajouter que l'objectif reste une place aux quarts de finale et que si l'équipe décroche une place aux demi-finales, cela sera perçu comme un exploit.

Et ce dans la mesure où l'équipe marocaine n'a pas réussi à franchir le cap des premiers tours depuis l'édition tunisienne en 2012, au moment où cette CAN gabonaise connaît la participation de bon nombre d'équipes habituées à disputer les tours avancés de la compétition continentale, d'après l'ex-sélectionneur national et entraîneur actuel de Chabab Belouezdad qui estime que la sélection algérienne fait partie des sérieux prétendants au titre.

Sur ce point, aussi, Zaki et Renard s'accordent, puisque l'actuel sélectionneur national avait indiqué lors d'une émission diffusée sur la chaîne qatarie Bein Sport que l'Algérie est favorite, tout comme d'ailleurs le Sénégal et la Côte d'Ivoire.

Comme précité, le premier match de la phase de poules (groupe C) du Onze national est programmé lundi prochain à partir de 19 heures contre la RDC. Les deux autres rencontres de ce tour sont prévues toujours à 19 heures face au Togo et à la Côte d'Ivoire respectivement les 20 et 24 de ce mois.

La Côte d'Ivoire bat l'Ouganda

La Côte d'Ivoire a battu l'Ouganda par 3 buts à 0, mercredi à Abou Dhabi, en match de préparation pour la CAN-2017 de football.

Les buts du champion d'Afrique en titre ont été inscrits par Kodjia (51è), Zaha (58è) et Aurier (72è).

Pour rappel, la Côte d'Ivoire avait surclassé dimanche à Abou Dhabi la sélection suédoise par 2 à 1.

Lors de la phase de poules de la CAN, les Eléphants évolueront dans le groupe C, aux côtés du Maroc, de la RD Congo et du Togo.