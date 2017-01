Burkina Faso: 1 an après l'attentat de Ouagadougou, où en est le système sécuritaire?

Les évêques du Burkina et du Niger, regroupés au sein de la Conférence épiscopale,… Plus »

Entre-temps, les groupes armés ont continué sans relâche à harceler le Burkina Faso comme le montre la multiplication d'attaques aux frontières. Le vide laissé par les hommes de Compaoré n'a pas été comblé, note un analyste qui relève que le nouveau régime n'a pas su instaurer des liens similaires à ceux qui existaient sous Compaoré avec les groupes terroristes du Nord-Mali, si tant est que ces groupes aient voulu jouer le jeu. Reste que l'efficacité de l'appareil sécuritaire aurait pu être plus grande, relève un opposant qui déplore que la confiance entre l'armée et le nouveau pouvoir soit encore loin d'être optimale.

Sous Blaise Compaoré, une poignée de militaires tenait entre ses mains le renseignement et la sécurité du pays. Ces hommes, comme le général Diendéré, sont aujourd'hui en prison, et leur départ a laissé un vide sécuritaire.

Un an après, les commémorations se déroulent durant tout le week-end à Ouagadougou. Depuis un an, le pays a fait face à de nombreuses attaques, notamment contre les forces de défense dans le nord du pays. Le président Kaboré et son gouvernement ont lancé le chantier de la réforme du système de sécurité, mais les résultats se font attendre.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.