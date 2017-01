Congo-Brazzaville: France-Congo - Retour sur deux ans de brouilles diplomatiques

Par la suite, la France aura beau convaincre l'Union européenne de ne pas observer la présidentielle, ou encore n'envoyer personne depuis Paris pour l'investiture, la marge de manœuvre de François Hollande, rattrapée par les vieux réseaux de l'indispensable Sassou, semblera bien étroite. Et même si les deux chefs d'Etat ne s'apprécient pas, ils ont appris pendant ce quinquennat à faire l'un avec l'autre. Et se quittent sans doute sans regrets.

Parmi les discours sur l'Afrique qui ont marqué le quinquennat de François Hollande, il y a celui prononcé à Dakar en novembre 2014, à l'occasion du sommet de la Francophonie. Un discours dans lequel le président avait mis en garde les chefs d'Etat tentés de modifier leur Constitution pour se représenter et dans lequel, en évoquant la règle de la limite d'âge et du nombre de mandats, il avait fait une claire allusion à Denis Sassou-Nguesso. Un discours qui a largement contribué à refroidir la relation entre Paris et Brazzaville.

