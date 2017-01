Burkina Faso: CCIB - Bientôt un forum sur le partenariat public-privé

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a reçu en audience, le mercredi 11 janvier 2017 à Ouagadougou, le bureau de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF).

Après son investiture le 30 novembre 2016, le bureau de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso a effectué sa première visite au chef du gouvernement. Composée de 21 membres, la délégation a été conduite par le président de l'institution, Mahamadi Savadogo dit «Kadhafi». A leur sortie d'audience, les invités de Paul Kaba Thiéba, par la voix de leur président, ont décliné l'objet de leur visite en trois points. Il s'agissait d'abord, de la présentation du nouveau bureau de la CCI-BF issue des élections de novembre dernier.

En effet, l'avènement de ce bureau a sonné la fin de deux années de gestion de l'institution par une délégation spéciale. Il était donc nécessaire que la nouvelle instance soit connue par le chef du gouvernement, selon M. Savadogo. Le deuxième point de la visite était la formulation des vœux de nouvel an. «Nous avons également présenté nos vœux de santé et de paix en cette année 2017 à Son Excellence», a laissé entendre Mahamadi Savadogo. Quant au dernier volet de la visite, il s'est agi pour le bureau, de décliner son programme de mandature et ses objectifs au Premier ministre.

A ce titre, le président a souligné que les objectifs sont nombreux tout en précisant les plus urgents : primo, l'organisation prochaine d'une rencontre entre les acteurs du secteur privé et secundo, de la tenue «d'un forum sur le sujet du moment à savoir, le Plan national de développement économique et social (PNDES)». Ce forum réunira le gouvernement et le secteur privé en vue de déterminer la contribution du privé à la relance économique et à l'amélioration du climat des affaires au Burkina Faso.