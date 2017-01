Burkina Faso/Gabon: CAN Gabon 2017 - La LONAB offre des équipements aux Etalons

La Loterie nationale burkinabè (LONAB) a offert un lot de matériel sportif à la Fédération burkinabè de football (FBF) le mercredi 11 janvier 2017 à son siège à Ouagadougou. Ce matériel est destiné aux Etalons qui prennent part à la coupe d'Afrique des nations CAN Gabon 2017.

Fidèle à sa mission de soutien au développement du sport, la Loterie nationale burkinabè (LONAB) a offert des équipements sportifs à la Fédération burkinabè de football (FBF). Composé de 70 tee-shirts polo, 30 pantacourts et 3 jeux de maillots confectionnés par l'équipementier de l'équipe nationale, ce matériel est destiné aux Etalons actuellement au Gabon pour la coupe d'Afrique des Nations (CAN). La LONAB a aussi offert des écharpes pour les supporters des Etalons qui seront dans les gradins. Selon le directeur général de la LONAB, Lucien Carama, ce don est d'une valeur de 30 millions de FCFA. «C'est notre rôle traditionnel de soutenir l'Etat, surtout le sport. Nos ambassadeurs sont déjà au Gabon et nous comptons sur eux pour soulever haut le drapeau national. C'est notre manière de les accompagner avec ce matériel que nous leur offrons. Chaque année, nous accompagnons la FBF avec 50 millions. Pour des grands évènements comme la CAN, nous faisons un peu plus» a fait savoir M. Carama. Le président de la FBF, Sita Sangaré qui est venu recevoir en personne ce don, se réjouit du partenariat avec la nationale des jeux de hasard. A en croire à ses propos, ce geste répond à un besoin pressant. «Les joueurs en expriment le besoin». Ce matériel va compenser le déficit dans leur équipement.

Le hic de ce don est que sur les maillons figure le logo de la LONAB. Les Etalons ne pourront donc pas les porter pour un match à la CAN car une telle publicité est interdite par la CAF. Qu'à cela ne tienne, le président de la FBF indique qu'ils porteront les pantacourts et les polos une fois à l'hôtel. Parlant de l'état d'esprit des Etalons avec qui il était lors de leur dernier match amical contre le Mali, le président Sangaré rassure : «on avait quelques inquiétudes par rapport à des blessés. Fort heureusement, ils récupèrent. La préparation de Marrakech s'est très bien passée. Elle a permis de renforcer la cohésion au sein du groupe. La détermination est très grande au sein du groupe pour faire plaisir au peuple burkinabè». Il invite par ailleurs, le peuple burkinabè à être uni derrière son onze national par les prières et divers encouragements. «C'est important parce qu'il s'agit de la défense des couleurs de la nation» a-t-il conclu.

En marge de cette cérémonie avec la FBF, la LONAB en a profité pour remettre des lots à des parieurs. Bernard Zougrana avec une mise de 1200F CFA au quarté du 2 janvier 2017 gagne 11 150 500. Nikiéma Justin lui n'a joué que deux combinaisons (600fcfa) aux 4+1 du 6 janvier et obtient 49 119 500. Le gros lot (55 847 00) est revenu à Nestor Evariste Nikiéma qui n'a misé que 900fcfa aux 4+1 du 30 décembre 2016.