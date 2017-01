Burkina Faso: Transformation des microprojets en entreprises - L'alliance prometteuse entre la MEBF et le PAFASP

La Maison de l'entreprise du Burkina Faso (MEBF) a organisé, du 09 au 11 janvier 2017, une caravane de presse sur les chantiers de ses réalisations exécutées en partenariat avec le Programme d'appui aux filières agro-sylvo-pastorales (PAFASP). De Ouagadougou à Bobo-Dioulasso en passant par Kombissiri, Koudougou et Dédougou, ce coup de pouce fait des émules auprès des entrepreneurs bénéficiaires.

Sur l'avenue Maurice Yaméogo à Koudougou, l'entreprise Environnement Multi Services de Desiré Bonkoungou force l'admiration. Haut lieu de la gastronomie, l'entreprise offre sur place aux clients, l'embarras du choix : rôti de bœuf, rumsteck, filet merguez, saucisson, saucisse fumée, viande et steak hachés... à déguster sur place ou à emporter. Dans le carnet de commande, figurent de grandes sociétés minières, des universités, sans compter de nombreux particuliers, heureux de trouver sur place tout ce qu'ils étaient obligés d'aller chercher à Ouagadougou. Avec le soutien du PAFASP, l'ancien forestier a progressivement modernisé son activité d'embouche avant d'opérer la mutation en une entreprise prospère avec l'accompagnement de la Maison de l'entreprise. Avec une formation adéquate en entreprenariat et une subvention de plus de 12 millions de F CFA accordés dans la cadre du partenariat entre la Maison de l'entreprise et le PAFASP, Désiré Bonkoungou s'est équipé en matériel de boucherie-charcuterie de pointe.

Le promoteur a installé une chaîne complète d'embouche bovine couplée avec la boucherie-charcuterie, la seule dans la «cité du cavalier rouge». Une vingtaine d'employés s'attellent au quotidien à honorer les commandes. Le promoteur n'a que des mots de gratitude à l'endroit de la Maison de l'entreprise et son partenaire, le PAFASP, dont le concours a permis de transformer son hobbies en une entreprise conquérante et pourvoyeuse d'emploi. Un dernier défi reste cependant à relever, selon Désiré Bonkoungou. Il s'agit de l'approvisionnement continu en énergie pour lequel il envisage l'installation de panneaux photovoltaïques pour régler, d'un seul coup, la question de la cherté de l'électricité et des délestages.

A une centaine de kilomètres de Koudougou, la MEBF et le PAFASP ont aussi contribué à écrire les pages du succès de la boucherie Na Yi Néré de la promotrice Cécile Minoungou, à Dédougou.

Aider les promoteurs à se passer de l'aide

Elle a bénéficié d'un financement de plus de 10 millions de F CFA pour aménager les locaux et acquérir des équipements de transformation de la viande (scie à os et hachoir professionnels).

Aujourd'hui, la boucherie Na Yi Néré est la référence en matière d'approvisionnement en viande et en poisson à Dédougou et au-delà, à la satisfaction des autorités régionales en charge des ressources animales. «L'accompagnement de la Maison de l'entreprise et du PAFASP est venu à point nommé car, le maillon transformation était faible. Elle a permis que cette battante puisse dérouler son projet. Cela permet d'articuler la transformation à la production. J'invite les autres bouchers à s'inspirer de Mme Minoungou», a apprécié Amado Ouédraogo, directeur régional des ressources animales du Mouhoun. Très confiant en la promotrice, M. Ouédraogo a soutenu qu'«avec ou sans accompagnement», Mme Minoungou est désormais une référence dans son domaine et qu'il convient, pour l'avenir, de lui offrir des opportunités d'échanges d'expériences avec d'autres acteurs de la filière d'ailleurs. Le partenariat MEBF-PAFASP a aussi permis à la boucherie Zoodo Market de Ouagadougou, d'offrir des produits d'une qualité appréciée par une clientèle de plus en plus nombreuse. «C'est mon fournisseur habituel depuis 10 ans. Je n'ai jamais été malade. Ma famille se porte aussi à merveille. Les prix sont acceptables et permettent aux Burkinabè moyen de s'en sortir. Ailleurs, ce n'est pas évident», a témoigné Dr. Madeleine Konkobo, une habituée des lieux.

En effet, le promoteur, Hamidou Nana, a pris une longueur d'avance sur ses concurrents grâce à une subvention d'un peu moins de 5 millions de F CFA pour la réfection de son site. Le partenariat MEBF-PAFASP ne s'est pas limité à la transformation. Elle a également permis à de petites entreprises de gagner aussi le défi de la conservation de spéculations hautement périssables telles que l'oignon et la mangue. Grand producteur de céréales, Nonyeza Bonzi s'est lancé avec succès dans la culture de l'oignon avec la technologie d'irrigation dite semi-californienne sur les berges du fleuve Mouhoun à quelques encablures de Ouarkoye. A la tête de l'entreprise Tantan Kayiro, M. Bonzi a réalisé, avec l'aide de la Maison de l'entreprise et du PAFASP (12 289 712 F CFA), 2 entrepôts de conservation d'oignon d'une capacité de 12 tonnes chacune et l'installation du système d'irrigation sur 3 hectares. «J'appelle le PAFASP et la Maison de l'entreprise à poursuivre son œuvre car, c'est cela qui transformera structurellement l'agriculture du pays. La production en mode entreprise change forcement. Il faut une rigueur dans la gestion, il faut faire la part des choses entre l'entreprise et son propriétaire», a lancé Nonyeza Bonzi.

Dans l'ensemble, un échantillon de 11 entreprises bénéficiaires du partenariat MEBF-PAFASP ont été visitées. La plupart d'entre elles, après le coup de pouce du programme, affirme être en mesure de voler de leurs propres ailes. D'autres en revanche, préoccupées par l'après-subvention, ont encore besoin d'un plus en matière d'approvisionnement en énergie, en eau, par exemple, pour être véritablement autonome. C'est le cas de la ferme avicole de Marthe Paré à Dodougou à quelques dizaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Le soutien du partenariat MEBF-PAFASP lui a permis de construire une loge d'engraissement. Par manque de source d'énergie sur place, les dindonneaux sont élevés dans les couveuses installées à Bobo-Dioulasso avant d'être ensuite transférés dans la ferme. Mais la promotrice est surmotivée car, le secteur ne connaît pas la crise. « Nous avons notre plan d'affaire pour la transformation sur place. Nos clients nous le demandent. Il y a, par exemple, les expatriés américains qui commandent pour la fête de Thinks Ginving. Mais ils préfèrent être livrés directement en viande de dinde», a expliqué Mme paré.

25 milliards pour transformer les microprojets en microentreprises

Lancé en 2007 en vue d'accroître la compétition des filières ciblées, le Programme d'appui aux filières agro-Sylvo-pastorales (PAFASP), a abouti à des résultats jugés probants à la fin du projet en 2015. En effet, les microprojets bénéficiaires des financements ont connu une telle réussite qu'il est apparu nécessaire d'accompagner, dans la foulée, leur mutation en micro, petites et moyennes entreprises viables, rentables et compétitives. Le partenaire financier, la Banque mondiale a alors consentis des ressources additionnelle de 25 milliards de F CFA pour la poursuite de la mise en œuvre du Programme jusqu'en 2017. Cette mission a été confiée à la Maison de l'entreprise du Burkina Faso, ayant pour principal objectif de participer au développement d'un secteur privé fort et compétitif, grâce à la fourniture d'une masse critique et coordonnée de services aux entreprises et aux associations professionnelles. Le volume total de subventions accordés dans le cadre de la convention MEBF-PAFASP s'élève à 1 039 660 905 FCFA dont 970 902 611 FCFA pour la mise en œuvre des plans d'affaires des entreprises (formalisation, infrastructures et équipements de production).

Romaric Tarpaga, conseiller en gestion des entreprises tire les enseignements de la visite : «Amener les promoteurs à se départir des subventions»

« Nous ne sommes pas au bout de nos engagements car, le projet prend fin en fin juin 2017. Les chantiers se poursuivent et nous allons être au rendez-vous. Le duo MEBF-PAFASP permet à la Maison de l'entreprise d'apporter son expertise en matière d'accompagnement de projets. Il y a des projets où on met de l'argent sans la formation et l'accompagnement. Ce sont des projets voués à l'échec. Il faut que les promoteurs puissent gérer les entreprises avec des outils adéquats. C'est cela que la Maison de l'entreprise à apporter le plus dans le volet additionnel du projet. L'idée c'est d'amener les promoteurs à se départir des subventions. On les a accompagnés pour élaborer des business-plan, le coaching, les rencontres B to B avec les institutions de financement pour permettre d'avoir cette culture bancaire pour développer l'entreprise. 177 anciens bénéficiaires du PAFASP et nouvelles PME, triés sur le volet, ont bénéficié de l'accompagnement. »