Burkina Faso: An I de l'attaque terroriste du 15 janvier - Splendid Hôtel attend un soutien de l'Etat

Splendid Hôtel, a été l'une des trois cibles de l'attaque terroriste du 15 janvier 2016 dans la capitale burkinabè. Un an après les évènements, l'entreprise hôtelière, malgré la situation difficile, affiche une volonté d'offrir un service de qualité à sa clientèle.

Dans la soirée du vendredi 15 janvier 2016, des hommes armés ont mitraillé le restaurant Cappuccino et le bar Taxi-brousse, incendié des véhicules avant de se retrancher dans l'enceinte de Splendid Hôtel, situé sur l'avenue Kwame N'Krumah à Ouagadougou. Cette attaque terroriste qui a coûté la vie à une trentaine de personnes de plusieurs nationalités et occasionné d'énormes dégâts matériels a été revendiquée par le groupe Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) le lendemain des évènements. Un an après ce drame, Splendid Hôtel qui a payé les frais de ce groupe terroriste renaît progressivement de ses cendres. «Nous n'avons pas fonctionné pendant six mois après l'attaque. Cela a été un moment difficile pour nous», a avoué le directeur administratif de l'établissement, Diakaridia Koné, au cours d'un entretien, le mercredi 11 janvier 2017. Les dégâts ont concerné l'un des deux blocs de l'édifice et une estimation précise des pertes ne peut être faite, a-t-il poursuivi. «La moitié de l'hôtel est en rénovation et les travaux se poursuivent à l'heure actuelle. Cette situation impacte négativement le rendement de l'entreprise», a précisé M. Koné. Malgré les difficultés rencontrées, l'entreprise hôtelière fait le pari d'offrir un cadre convivial à ses clients. «Nous essayons d'aller au-delà de ce qui existait en matière de qualité. Nous sommes en train de nous mettre à la page de la nouvelle technologie», a rassuré le directeur administratif. L'hôtel a-t-il eu le soutien de l'Etat burkinabè ? A cette question, les responsables de la société hôtelière disent n'avoir rien reçu des autorités. «Tout a été pris en charge par le promoteur. La rénovation a été faite sur fonds propres», a soutenu M. Koné. Il a aussi fait remarquer que pendant les six mois que l'entreprise n'a pas fonctionné, le promoteur a maintenu l'ensemble de son personnel et payé régulièrement les salaires ainsi que les charges sociales.

Une sécurité renforcée

«Et en plus, il a fait appel à de nouvelles compétences pour assister l'exploitation de la société. C'est après l'attaque que j'ai décidé d'apporter mon soutien à la reconstruction de l'entreprise. Je gérais un hôtel dans un pays de la sous-région», a expliqué Diakaridia Koné.

A en croire le conseiller de Splendid Hôtel, Adama Gansoré, un document complet chiffré a été déposé auprès des autorités qui ont promis une aide. «Nous attendons ce soutien. Nous invitons l'Etat à le faire afin que nous mettions l'hôtel à son niveau d'antan. Cela fait déjà un an et ce sont des centaines de millions de F CFA de manque à gagner pour l'entreprise car nous fonctionnons à 50% de notre capacité normale», a-t-il plaidé. En attendant cette aide de l'Etat, l'entreprise hôtelière dit avoir pris de nouvelles mesures sécuritaires en vue de se mettre à l'abri de toutes situations dramatiques. «Nous avons renforcé notre dispositif sécuritaire aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments. Il n'est pas indiqué de donner assez de détails là-dessus. Nous nous sommes attachés les services de la Compagnie républicaine de sécurité (CRS) que nous payons à coût de millions. Nous avons une sécurité privée, des caméras de surveillance, etc.», a expliqué le directeur administratif. Autour de l'hôtel, a-t-il ajouté, des balises ont été installées, la porte d'entrée qui était réservée au personnel a été supprimée et tout le monde, sans distinction, est soumis à un contrôle à l'entrée principale. Et le conseiller Gansoré de renchérir : « la meilleure manière de lutter contre le terrorisme est de ne pas céder à la peur». A cet effet, il a lancé un appel de soutien à l'endroit de la population et des autorités. « Certaines structures, dès les premiers moments nous ont soutenu en nous donnant des clients. D'autres comme l'UEMOA continuent de le faire. Nous aurions souhaité que l'Etat nous donne aussi des activités pour nous permettre de rentrer dans nos fonds», a-t-il plaidé.

Le ministère en charge de la sécurité entend commémorer le premier anniversaire de l'attaque terroriste, une initiative épousée par les responsables de Splendid Hôtel. «Tous les trois acteurs tels que Splendid Hôtel, Cappuccino et Taxi-brousse ont été impliqués dans l'organisation. Ce ne sera pas une commémoration à caractère festif mais plutôt un hommage aux victimes. Nous apporterons notre soutien», a rassuré le directeur administratif.