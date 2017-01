Cameroun: Tribunal criminel spécial - L'éternel procès de Pierre Désiré Engo

La radio privée Hot Cocao n'émet plus à Bamenda, chef-lieu du Nord-Ouest, l'une des 2… Plus »

Toutefois, le Tcs ne lui accordera qu'une liberté conditionnelle en attendant les conclusions du complément d'enquête prescrit. A ce jour, le rapport de cette enquête étant toujours attendu, Engo reste sous surveillance judiciaire avec interdiction de quitter le territoire national. Trois ans après sa libération et après avoir passé 16 ans en prison, la justice ne lâche toujours pas Pierre Désiré Engo. Il est encore attendu devant cette même justice le 11 juillet 2017 dans l'espoir (le énième qu'il va surement fonder) que le rapport tant attendu tombera et qu'il sera enfin fixé sur son sort.

Trois ans que le parquet attend le rapport de la commission rogatoire, trois ans qu'on assiste à des reports d'audience pour un rapport qui n'arrive toujours pas. Trois ans que Pierre Désiré Engo n'est pas jugé. Trois ans qu'il est sous le coup d'une liberté conditionnelle. « Le parquet recherche la lune en plein jour. C'est impossible que la lune apparaisse en plein jour. Vous allez renvoyer cette affaire dans un an on reviendra vous dire la même chose. A force de renvoyer et d'attendre vainement un rapport ça donne l'impression d'une cabale. Le fait d'accorder autant de renvoi au parquet n'est ce pas là lui accorder trop de concession », s'est offusqué Me Bayebec, conseil de Pierre Désiré Engo.

