Cameroun: Le gouvernement veut mettre fin à une grève des enseignants dans la région anglophone

La radio privée Hot Cocao n'émet plus à Bamenda, chef-lieu du Nord-Ouest, l'une des 2… Plus »

Prennent part à ces assises, les ministres de l'Enseignement supérieur Jacques Fame Ndongo, des Enseignements secondaires Ernest Massema Ngallé Bibehe et de l'Education de base, Mme Youssouf Alim Adidja et d'autres personnalités désignées pour siéger au sein d'un comité ad hoc.

Avant cette réunion cruciale et très attendue de la part des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, où une grande partie de parents inquiets non rassurés par le climat sécuritaire tendu ont choisi de garder leurs enfants à la maison au lieu de les envoyer à l'école, les autorités ont remis en liberté mardi une vingtaine de jeunes arrêtés à la suite des émeutes survenues en décembre.

Le 8 décembre, cette grève avait dégénéré en violences meurtrières dans cette ville où un groupe de manifestants avait érigé des barricades dans les rues et incendié des bâtiments publics parmi lesquels un pavillon de l'hôpital public et les locaux d'un commissariat de sécurité publique, pour empêcher la tenue d'une réunion du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC, au pouvoir).

