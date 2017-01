Togo: La Brasserie BB de Lomé signe un contrat avec la FTF

La Brasserie BB Lomé a signé ce jeudi un contrat de partenariat avec la Fédération Togolaise de Football à l'hôtel Radisson Blu 2 février à Lomé.

Ce contrat qui va permettre à la Fédération d'améliorer les conditions d'organisation des matchs de l'équipe nationale a été paraphé à la veille du début de la Coupe d'Afrique des Nations, Gabon 2017 à laquelle le Togo prend part. Représentées par leur patron, d'une part Guy Kossi Akpovy, président de la FTF et Thierry Féraud, directeur général de la société de fabrication de boissons au Togo, les deux institutions se sont mises d'accord pour une durée d'un an. La Brasserie BB SA, s'engage à mettre à la disposition de la FTF du matériel et des boissons pour soutenir le football togolais. En échange, la Fédération Togolaise de Football se chargera de la promotion de la bière « Pils » lors des rencontres de la sélection.

« C'est un partenariat qui englobe une aide au niveau matériel qui va aider toute la fédération le long des 12 mois de l'année 2017, notamment pour la CAN mais aussi pour le développement du football masculin et féminin au Togo, le championnat de première division et la formation. A la demande de la fédération, nous opérerons à la délivrance de matériels» a précisé Mr Féraud à Africa Top Sports lors de la conférence de presse avant de donner les motivations de la Brasserie BB à accompagner le football togolais : « Depuis 11 mois, il y'a une fédération qui est installée, qui est très dynamique et qui a besoin d'une aide. Ils sont venus nous voir, nous sommes allés les voir et on a trouvé une aide pour eux afin de pouvoir accompagner ce sport dont tous les togolais en raffolent .»

Même si aucun chiffre n'a été évoqué, le montant du matériel investi pendant cette période, sera dévoilé à la fin de l'année.

Prenant la parole, le président de la FTF a été heureux de l'aboutissement de ce mariage : « Je suis très heureux d'avoir signé ce partenariat avec la Brasserie BB Lomé. C'est vrai, c'est une toute première, c'est une joie pour nous que ce partenariat soit effectif. Je remercie les représentants de nos partenaires pour avoir cru en un lendemain meilleur pour notre football et qui, malgré les nombreuses crises, nous ont toujours apportées leur soutien » a dit Guy Akpovy.