Afrique: Eperviers, Fennecs, Écureuils et les Scorpions dans le groupe D

Depuis hier, on connait les différents groupes des éliminatoires de la CAN 2019. A deux jours de l'ouverture de la CAN 2017, la CAF a procédé hier jeudi à Libreville au Gabon, au tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2019.

Selon le tirage au sort, les Eperviers du Togo sont logés dans le groupe D de la phase de poules, qu'ils partagent avec les Fennecs de l'Algérie, les Ecureuils du Bénin et les Scorpions de la Gambie. On peut, rien qu'à s'en tenir à cette composition, dire que c'est un groupe à la portée du Togo, puisque hormis l'Algérie qui se présente comme un sérieux adversaire pour les rapaces togolais, le Bénin et la Gambie ne sont pas pour autant une foudre de guerre.

Le Tirage au sort a permis de dégager 12 groupes de 4 dont les premiers seront directement qualifiés. En plus de ces premiers, les 3 meilleurs deuxièmes devront également se qualifier pour la CAN Cameroun 2019.

Les éliminatoires s'ouvrent dès le 20 mars avec le tour préliminaire et en juin la phase de poules.

Voici la composition des différents groupes

Groupe A : Sénégal, Guinée Equatoriale, Soudan, Sao Tomé ou Madagascar

Groupe B : Cameroun, Maroc, Malawi, Comores ou Maurice

Groupe C : Mali, Gabon, Burundi, Djibouti ou Sud Soudan

Groupe D : Algérie, Togo, Bénin, Gambie

Groupe E : Nigeria, Afrique du Sud, Libye, Seychelles

Groupe F : Ghana, Ethiopie, Kenya, Sierra Leone

Groupe G : RDC, Congo, Zimbabwe, Liberia

Groupe H : Côte d'Ivoire, Guinée, Centrafrique, Rwanda

Groupe I : Burkina Faso, Angola, Botswana, Mauritanie

Groupe J : Tunisie, Egypte, Niger, Swaziland

Groupe K : Zambie, Mozambique, Guinée Bissau, Namibie

Groupe L : Cap Vert, Ouganda, Tanzanie, Lesotho