Togo: Les commerçantes togolaises s'en remettent à la générosité de Faure Gnassingbé

Si d'aucuns peuvent croire que leur situation doit être un peu plus améliorée avec la construction marché provisoire au niveau d'Agbadahonou en installant des baraques de fortune, à entendre la présidente de l'ASSIMAT, c'est plutôt l'enfer qu'elles vivent en ces lieux. « Les baraques sont plutôt un enfer. Il y fait extrêmement chaud, elles ne sont pas électrifiées mais elles coûtent six mille francs Cfa par mois alors que nous traversons des périodes de vache maigre. Tout est bloqué, c'est la mévente », a-t-elle déploré.

« Nos marchandises et nos fortunes ont été emportées par les flammes. Aujourd'hui, nous sommes complètement démunies et c'est à peine que nous arrivons à subvenir aux besoins de nos familles », c'est mots sont ceux de la présidente de l'ASSIMAT (Association des Sinistrés des Marchés du Togo), Afi Massan Sénaya, qui fait l'état des lieux de ce que vivent les femmes commerçantes, victimes des incendies des marchés de Lomé et de Kara les 10 et 12 Janvier 2013.

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.