Congo-Kinshasa: La MONUSCO déploie les casques bleus à Kananga

Un consensus a pu être dégagé, jeudi au Centre interdiocésain, entre la MP et le… Plus »

Ils sont appelés à assurer la protection de «ce personnel qui ira faire un travail spécifique pour permettre de déterminer avec précision quelles sont les circonstances dans lesquelles toutes ces violences sont nées, mais aussi quel est le bilan de tous ces affrontements que nous avons observés entre la milice de Kamwina Nsapu et les forces de défense et de sécurité congolaises», a poursuivi M. Bass.

«La MONUSCO a déployé environ une centaine d'hommes de la Brigade du Sud-Kivu, qui sont présentement à Kananga, pour non seulement assurer la protection des civils, mais aussi assurer la protection du personnel et des installations des Nations unies, mieux, assurer la protection de l'aéroport de Kananga», a précisé Felix-Prosper Bass.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.