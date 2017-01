Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - L'ONU veut «une solution urgente» au problème des ex-rebelles sud-soudanais

M. Djinnit a tenu ces propos au lendemain de l'intervention du Représentant de la RDC à l'ONU, Ignace Gata Mavita, devant le Conseil de sécurité à New York. Ce dernier a invité les Nations unies à tout faire pour que les combattants sud-soudanais et les rebelles rwandais FDLR soient rapatriés dans leurs pays respectifs.

A cette occasion, «nous avons réitéré notre détermination à travailler main dans la main avec les autorités provinciales et les autorités nationales, que nous allons rencontrer demain, pour trouver une solution à ce problème et soulager cette province, ce pays, de ce fardeau supplémentaire qu'on ne doit pas imposer au Congo», a poursuivi l'Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la région des Grands Lacs.

Au sortir de son entretien avec le gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paluku Kahongya, l'Envoyé spécial Saïd Djinnit a déclaré qu'il y avait nécessité de résoudre au plus vite la question des ex-rebelles sud-soudanais hébergés dans le camp de transit de la MONUSCO. Cela devait aider, selon lui, à éviter d'autres situations de tensions entre la RDC et le Sud-Soudan mais aussi empêcher que d'autres tensions voient le jour dans la région.

