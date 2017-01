Congo-Kinshasa: Application de l'Accord du 31 décembre 2016 - Le Conseil de sécurité s'implique

Un consensus a pu être dégagé, jeudi au Centre interdiocésain, entre la MP et le… Plus »

Agir autrement revient à s'exposer aux sanctions internationales et aussi à la condamnation unanime du peuple congolais qui est opposé totalement à toute forme de dictature et ne jure que par l'organisation rapide des élections suivant l'esprit de la Constitution du 18 février du reste voté à 85% par les Congolais de toutes les tendances.

Cet appui du Conseil de sécurité - le premier d'une longue série - doit interpeler tous les pêcheurs en eaux troubles qui tenteront de torpiller le processus. C'est désormais clair, la communauté internationale ne laissera pas pourrir la situation en RDC à cause de l'irresponsabilité de ceux qui tiennent à exercer le pouvoir en violation de la Constitution et en dehors d'un cadre politique consensuel qui privilégie l'intérêt supérieur de la nation.

A New York, le Conseil de sécurité de l'ONU considère l'Accord du 31 décembre comme « une étape cruciale de la mise en application de la Résolution 2277 et de l'accord d'Addis-Abeba dans son volet interne », a poursuivi le diplomate. Il est allé plus loin, en faisant remarquer que « le Conseil de sécurité envisage de mettre en mouvement des mécanismes efficaces d'accompagnement de cet accord, en vue de dissuader quiconque se hasarderait à se mettre au travers de son application de bonne foi ». Ce qui traduit, commente-t-il, l'état d'esprit qui régnait lors de cette vidéo-conférence parmi les membres du Conseil.

