Burkina Faso: Budget des Etalons à la CAN - 1,7 milliard de F CFA pour le premier tour

Le ministre des Sports et des Loisirs, Taïrou Bangré, a annoncé, jeudi lors du traditionnel point de presse du gouvernement, que le budget de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football coûtera la somme de 1,7 milliards pour le premier tour.

Le ministre Bangré s'est exprimé sur deux points inscrits à l'ordre du jour : la CAN Gabon 2017 et l'investissement dans le domaine des sports durant l'année 2016. Il s'est appesanti sur la CAN où les Etalons y participent et a répondu aux nombreuses questions des journalistes sur le sujet. Si le budget de plusieurs nations qui prennent part à cette biennale du football africain était connu, ce n'était pas encore le cas du Burkina Faso. C'est ainsi que le patron du département des sports a tenu à préciser que «c'est un budget qui est prévisionnel. Il faut calculer avec les victoires, les primes de match, les déplacements, la qualification et autres. La préparation à Marrakech et la participation à la CAN, la délégation et tout, ça va coûter autour de 1,7 milliards». Mais le ministre a tenu à préciser que «si on est éliminé, (ce n'est pas ce que nous souhaitons), ça peut devenir moins cher que ce que nous avons mis en place. Je dois signaler que c'est pour le premier tour». Le patron du département des sports a également mentionné que les objectifs assignés aux Etalons pour cette CAN est de «franchir au moins le premier tour». Mais le ministre Bangré précise que «ce n'est pas évident parce que notre poule est difficile avec le Cameroun qui est habitué à remporter la CAN, avec de grands joueurs qui jouent en Europe etc.» «Le second match contre le pays organisateur va être très chaud, très difficile, et nos garçons sont conscients qu'il va falloir batailler. Tout le monde pense que le dernier match contre la Guinée Bissau va être la passoire alors que ce n'est pas évident. Ils sont en pleine préparation et ils veulent aller loin donc il faudra vraiment lutter et nous sommes là pour les encourager».

Parlant d'investissement le ministre Taïrou Bangré a mis le cap sur les infrastructures. Il a souligné que le gouvernement est résolument engagé pour offrir des infrastructures de qualité pour la promotion de tous les sports. Donnant l'exemple du stade synthétique de Kaya construit à l'occasion des festivités du 11 décembre au Centre-Nord, le ministre Taïrou Bangré a dit que plusieurs autres projets sont en cours pour doter des stades synthétiques à Koudougou, Dédougou, Banfora, Ouahigouya et Gaoua.